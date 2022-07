Barcones carga contra Soria ¡Ya!

Jueves, 14 Julio 2022 16:24

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha descartado este jueves que el Ministerio de Transportes vaya a suprimir ninguna parada en Soria y en Castilla y León en el nuevo plan de movilidad y ha cargado contra la plataforma Soria ¡Ya! por querer vivir de la desgracia y del agravio.

"No se va a suprimir ninguna parada ni ninguna línea que dependa de la Administración General del Estado, es un bulo", ha aseverado este jueves, a preguntas de los periodistas en el acto de bienvenida a los 44 guardias civiles en prácticas en la Comandancia de Soria.

Barcones ha asegurado que la secretaria general de Movilidad ya se ha pronunciado en este sentido -y lo hará la ministra de Transportes la próxima semana, con la que se reunirá-, pero a su juicio, la situación es clara: "entiendo que haya algunos que viven del agravio, de la desgracia, pero ha sido con otros gobiernos, en la que a Soria se le ha maltratado".

En este sentido ha explicado que se ha querido "descontextualizar" de una sesión de trabajo borradores de planteamientos de movilidad.

"Si vives de la desgracia y del agravio, necesitan que te sigan tratando mal", ha asegurado.

Por su parte, una de las portavoces de Soria ¡Ya!, Silvia Largo, ha apuntado que el borrador de la nuevas líneas de autobuses es una declaración de intenciones del Gobierno.

"Si la presión previa a que sea definitivo, sirve para que den marcha atrás, aquí está Soria ¡Ya! para defender el derecho de todos nuestros ciudadanos y que ninguna zona se quede sin autobus. Nosotros no podemos desplazarnos por la provincia de ninguna otra manera que no sea en coche o en transporte público a alguna capital cercana. Hay un déficit de transporte público y no lo vamos a permitir", ha señalado.

Largo ha apuntado que el Gobierno tiene un Ministerio del Reto Demográfico pero se ha preguntado en voz alta de qué se acuerda de la España vaciada, porque las medidas que están tomando es en contra y perjudican mucho a Soria.

"Un borrador quiere decir que su idea era ésa. Si ahora la cambian es que la presión de Soria ¡Ya! y Teruel Existe ha servido una vez más para que no hagan lo que quieren; la presión social ha hecho que reculen", ha reiterado.

La delegada del Gobierno en la Comunidad ha asegurado que el ferrocarril no está abandonado por el actual Gobierno, sino por el anterior de Mariano Rajoy que abonó casi un millón de euros a la concesionaria de las obras por rescindir el contrato para mejorar la línea Soria-Torralba.

Barcones ha resaltado que el Gobierno actual invertirá en torno a 80 millones de euros en la mejora de esta línea, un compromiso asumido ya en 2005 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en el Plan de Actuación Específica de Soria (PAES).