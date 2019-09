Ayudas para adaptar las antenas de TV a las nuevas frecuencias TDT

Viernes, 20 Septiembre 2019 13:58

El pasado miércoles 18 de septiembre, y como consecuencia de las adaptaciones necesarias para el Segundo Dividendo Digital, se pusieron en funcionamiento desde el centro emisor de Santa Ana los nuevos canales de televisión TDT, por lo que en este momento hay una emisión simultánea de canales nuevos y antiguos.

Esta situación se prolongará varios meses mientras se produce la adaptación paulatina de las comunidades de vecinos.

El Segundo Dividendo Digital implica la liberación de algunas bandas de frecuencias que hasta ahora estaban siendo utilizadas por la Televisión Digital Terrestre (TDT), para que puedan ser utilizadas por nuevos servicios que ofrecerán las operadoras de telefonía.

Esto ya había sucedido en 2014 con el Primer Dividendo Digital, para lo que se tuvieron que realizar adaptaciones en nuestras antenas y volver a sintonizar los canales.

Este proceso no va a provocar la aparición ni desaparición de canales de televisión, que simplemente se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT. Así mismo y dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, mientras que en los que sea preciso hacerlo, las comunidades de vecinos no tendrán que asumir ningún coste, ya que podrán solicitar las ayudas previstas por el Gobierno de España.

Estas ayudas están destinadas a compensar los costes derivados de esta adaptación en las edificaciones comunitarias, pudiendo presentarse online hasta el 30 de septiembre de 2020, tras haber realizado previamente la adaptación, entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Para poder optar a estas ayudas será necesario tanto presentar la documentación justificativa como la factura y el boletín de instalación.

En cualquier caso, solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por empresas inscritas en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD).

Información a la ciudadanía

Todas las dudas podrán consultarse en la página web http://www.televisiondigital.gob.es/ y en los teléfonos 901 201 004 y 910 889 879.