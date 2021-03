ANVAC reclama eficacia a Gobierno en vacunación

Lunes, 08 Marzo 2021 16:47

La Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus (ANVAC) ha reclamado al mediodía de este lunes al Gobierno que sea eficiente y logre vacunar a todo la población de manera inmediata, tras los errores cometidos hace un año en la gestión de la pandemia.



ANVAC, asociación vinculada a Vox, ha realizado este lunes concentraciones por toda España frente a las subdelegaciones del Gobierno, para denunciar el grave daño que la pandemia está causando en la economía.

El delegado de ANVAC en Soria, Fermín Martínez, ha exigido al Gobierno que sea eficiente y logre vacunar a toda la población que lo solicite, de manera inmediata, y que arbitre ayudas directas para los autónomos, los hosteleros, los pequeños comerciales y todos los sectores que se hayan visto afectados por las decisiones del Gobierno.

El delegado de ANVAC ha leído un comunicado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en la provincia en el que ha denunciado que el coronavirus, convertido en pandemia global, ha afectado al mundo y, no sólo se está llevando millones de vidas, sino que está afectando a la economía y al trabajo, pero con diferente incidencia en los países, en función de la gestión realizada por sus gobiernos.

"Con las medidas que adoptan consiguen o no frenar la propagación del virus, a la vez que tratan de no deteriorar con sus decisiones la economía de sus países. En España, el resultado de la ecuación anterior no puede ser peor. Nuestro país no sólo está a la cabeza en fallecimientos por 100.000 habitantes sino que además nuestra economía ha tenido una bajada sin parangón en el mundo", ha manifestado.

Martínez ha recordado que ha pasado un año desde que el Gobierno de España no sólo no impidió sino que animó a que miles de personas se manifestarán en las calles españolas y contribuyó, a su juicio, con su decisión, en contra de las evidencias científicas, a la propagación del virus.

"El Gobierno tomó una decisión sectaria y partidista que antepuso a la vida de sus compatriotas y después inició una escalada de medidas incoherentes que no consiguieron frenar el virus y arruinaron a millares de españoles", ha censurado.

Martínez ha mostrado su solidaridad con todas las víctimas del coronavirus y los españoles que perdieron sus empleos y los que se ven impedidos a abrir sus negocios.