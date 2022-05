Campaña para concienciar de peligro del móvil al volante

Viernes, 20 Mayo 2022 12:46

La Jefatura Provincial de Tráfico de Soria ha puesto en marcha una campaña específica, del 23 al 27 en este mes de mayo, para concienciar del peligro del móvil y las distracciones en la conducción.

Durante cinco días los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y policía local de Soria incrementarán la vigilancia sobre este factor de riesgo.

El uso del móvil durante la conducción, una de las distracciones más frecuentes en la actualidad, multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente.

Como se recordará, la última reforma de la Ley de Tráfico, incrementa de tres a seis puntos a detraer por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil.

En el año 2022 en Soria, con los datos provisionales, la conducción distraída o desatenta estuvo presente en el 75 por ciento de los ocho accidentes mortales registrados.

En el año 2019, de los siete fallecidos, las distracciones al volante ocasionaron cuatro fallecidos (57%). En el año 2021 de los trece fallecidos, las distracciones al volante ocasionaron cinco fallecidos (38,46%)

-Uno de los principales motivos que genera la distracción del conductor es la utilización del teléfono móvil durante la conducción.

En lo que llevamos de 2022 se han formulado 175 denuncias por utilización del teléfono móvil

El teléfono móvil aporta seguridad y prestación, especialmente en momentos de urgencia o de necesidad. Por eso llevarlo en el vehículo, permite en caso de avería, accidente, o cualquier otro tipo de incidencia, transmitir información rápida y precisa, así como demandar la ayuda necesaria en su caso. Sin embargo la utilización del móvil mientras se conduce, genera un elevado riesgo de distracción.

Mientras se habla y conduce, se pierde la capacidad de mantener una velocidad constante, de guardar la distancia de seguridad suficiente con el vehículo que circula delante y el tiempo de reacción aumenta considerablemente.

Fumar y conducir

En encender un cigarrillo se tarda una media de 4 segundos.

A una velocidad de 100 Km/h habremos recorrido 112 metros. Encender y apagar el cigarrillo, una mano inutilizada al volante, humo en los ojos, lumbre que se desprende, ceniza en los ojos, son elementos que provocan distracción mientras se conduce.

El uso de navegadores GPS ha aumentado de forma exponencial.

Su uso pueden constituir una ayuda al conductor, pero supones una causa importante de distracción.

Programarlos durante la conducción hacen que éstos dejen de ser una ayuda para pasar a ser un peligro claro.

El sueño y la fatiga; son dos factores de riesgo muy desconocidos y a la vez muy implicados en la accidentalidad vial: alcances traseros, salidas de la vía o ciertas invasiones del carril contrario contiguo, están relacionado con que el conductor circulaba fatigado o con sueño y no pudo evitar el accidente a tiempo

CONSEJOS PARA EVITAR DISTRACCIONES

- Disuadir a los conductores de llamar o coger el móvil mientras se conduce.

- Antes de llamar a un móvil piense si el destinatario va conduciendo. En caso afirmativo no llame. Todos somos responsables.

- Comprender que como peatones, abstraídos en la conversación, también caminamos ajenos a los riesgos viales.

- Desconectar el móvil sin manos libres mientras se conduce. Es lo más seguro. Nada puede ser tan urgente que compense el riesgo de sufrir un accidente.

- Los teléfonos “manos libres”, los únicos permitidos, son menos peligrosos que los otros, aunque no disminuyen todos los riesgos: distracción, señales que no se ven, mayor tiempo de reacción, maniobras sin señalizar etc.

- Antes de conducir es conveniente dormir bien, no ingerir alcohol, no hacer comidas copiosas, cuidar la ingesta de ciertos medicamentos.

- Durante el trayecto: No fumar, hacer paradas cada dos horas en caso de viajes largos y mantener una temperatura agradable dentro del habitáculo.

- Usar el móvil solamente para emergencias y con el coche parado fuera de la calzada.

- Radio/MP3: son aconsejables los sistemas que se manejan directamente desde el volante. Programar emisoras y CD antes del viaje es una buena opción.

- Si se viaja con GPS hay que programar la ruta a recorrer antes de comenzar la conducción.