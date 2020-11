Muñoz: "De nada sirve presupuesto más alto a la Junta"

Viernes, 27 Noviembre 2020 13:22

El portavoz del equipo socialista de Gobierno del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, ha señalado este viernes que de nada sirve que la Junta presente el presupuesto más alto de la historia si luego no sabe que hacer con el dinero, como lo demuestra que las ayudas regionales a la hostelería no lleguen.



"Lo que no puede ser que una Administración tenga 232 millones de euros y los hosteleros no hayan recibido ni una ayuda. De nada sirve tener el presupuesto más alto de la historia de la Junta, si no sabemos que hacer con el dinero", ha censurado Muñoz en rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, tras la celebración de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Soria.

Muñoz ha asegurado que las administraciones, en alusión a la Junta y a la Diputación de Soria, no pueden estar poniendo "excusas" para no pagar y ha reiterado que sus ayudas no han llegado al sector hostelero.

En cuanto a la falta de acuerdo entre las administraciones para consensuar un plan de ayudas para la hostelería desde el inicio de la pandemia, el portavoz del equipo socialista de Gobierno en el Ayuntamiento ha considerado que tampoco está mal que cada administración trace sus ayudas por separado, en función de sus recursos financieros.

"Ahora lanzamos balones fuera diciendo que intentamos negociar el 50 por ciento por el Gobierno, 35 por ciento por la Junta y 15 por ciento de los ayuntamientos. A nosotros nos parece una broma de mal gusto", ha criticado.

Muñoz ha asegurado que la Junta tiene 230 millones de superávit gracias a las dotaciones del Estado que, "si no saben hacer con ellas, que lo repartan entre los ayuntamientos, que ya se los daremos a autónomos, trabajadores y pymes".

En este sentido ha preguntado que hay que hacer cuando una corporación local no tiene el 15 por ciento planteado por la Junta o "se quedan los empresarios sin ayuda".

Muñoz ha explicado a preguntas de los periodistas que la corporación ha abogado siempre por el cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por la Junta y el Gobierno de España en hostelería pero ha advertido de la "incertidumbre" que sufre el sector.

En este sentido ha pedido más "certidumbre" y evitar que se diga una cosa en una reunión y "cuarenta minutos después" salir los responsables de la Junta, en alusión al vicepresidente regional Francisco Igea, y decir "cosas totalmente diferentes".

Muñoz ha recalcado que los empresarios de hostelería necesitan certidumbre e incluso hay hosteleros que han trasladado al Ayuntamiento de Soria que están dispuestos a estar cerrados más tiempo para reducir la incidencia de la pandemia, porque ahora no se pueden abrir los establecimientos con las condiciones climáticas que soportan ciudades como Soria con un porcentaje de ocupación autorizado del 30 por ciento, como en Segovia y Ávila.

Además ha calificado "de vergüenza" que la Junta se esté reuniendo "a estas alturas" con los representantes de la hostelería, cuando la inmensa mayoría de los hosteleros no han recibido ni una ayuda regional.

"Cualquier cierre de este tipo tiene que venir acompañada de ayudas; ayudas que por parte de la Junta están siendo inexistentes, según dicen los propios hosteleros. Y es lo que reclamamos desde el Ayuntamiento de Soria", ha denunciado.