Martínez insiste en Bruselas en cohesión para buscar soluciones a ciudades y entornos rurales

Jueves, 12 Diciembre 2024 19:02

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha vuelto a defender hoy en Bruselas que la política de cohesión debe tener en cuenta la competitividad territorial para buscar soluciones en ciudades y entornos rurales.

Martínez ha participado esta mañana en Bruselas en la 26 reunión de la Comisión COTER, Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE.

En este encuentro, al que ha acudido el Raffaele Fitto (Italia), nuevo vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas, ministro de Asuntos Europeos, Políticas del Sur y Cohesión en el Gobierno de Giorgia Meloni, se abordan aspectos sobre las regiones metropolitanas y las áreas urbanas funcionales como motores socioeconómicos de la inversión sostenible en el marco de la política de cohesión 2020-2027.

Esta comisión también sigue de cerca el marco financiero plurianual y el presupuesto de la UE así como la política de transportes, el desarrollo territorial, la cooperación internacional

El alcalde de Soria e integrante del Comité de las Regiones ha calificado de fundamental que se tenga en cuenta la voz de los gobiernos locales cuando se ponen las bases sobre la nueva política de cohesión europea

. De esta forma, ha insistido en su intervención de hoy en que “aunque la política de cohesión no se califique como una política de emergencia, sí es absolutamente urgente actuar en determinados territorios que sí que tienen las luces de emergencia encendidas, esperando una respuesta ágil y una respuesta eficaz de las políticas públicas. Sí es la política de cohesión quien tiene que dar cobertura a problemas que están lastrando claramente su desarrollo”.

Por otro lado, ha insistido en la mirada multi-escala de las medidas e indicado que “la política de cohesión tiene que ser una política regional, pero en un diálogo permanente, no solamente para la ejecución de los proyectos con los gobiernos locales, sino también en la planificación de las estrategias previas. Sólo así seremos mucho más eficaces, más eficientes a la hora de abordar las problemáticas reales que tenemos en determinados territorios”.

Para conseguir que el ámbito municipal se sienta partícipe, es necesario cambiar aspectos claves.

“Se necesitan nuevos indicadores ya que la renta, el PIB, genera esas trampas al desarrollo que enmascaran realmente la resolución de los problemas. Tenemos que planificar unos indicadores alineados con la agenda territorial aprobada también por la comisión 2030 que es absolutamente básica y en el que se recogen los datos para mejorar la competitividad”, ha explicado, no sin matizar que “el término de competitividad no se debe ver solamente desde el punto de vista económico, sino también desde la perspectiva de la competitividad territorial. Existen verdaderas trampas al desarrollo que enmascaran situaciones territoriales nivel Nut 3, ciudad, entornos rurales, a las que no estamos sabiendo darle respuestas y que necesitan de infraestructuras en vivienda, servicios públicos, movilidad, energéticas y tecnológicas o logísticas, para generar esas oportunidades que la ciudadanía nos está demandando. Se necesita agilidad y eficacia y entender todo esto por este próximo periodo económico de reparto de fondos que será clave para poder abordar los retos que tenemos”.