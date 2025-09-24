Izquierdo (PP): "El alcalde está más preocupado en su carrera política que en atender a ciudadanos"

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha reiterado que el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, está más preocupado en su carrera política que en atender los problemas de los ciudadanos.

Izquierdo ha asegurado que la decisión de Martínez Mínguez de dejar la alcaldía, una vez que ha sido nombrado candidato del PSOE a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, le compete a él, aunque ha recalcado que cada día que pasa se dan cuenta que el Ayuntamiento funciona por inercia.

“Está más centrado en su carrera política, que en resolver los problemas de los sorianos”, ha censurado.

Izquierdo ha asegurado que no hay nadie al frente de la “nave” en el Ayuntamiento, aunque ha reiterado que la decisión de renunciar a la alcaldía es de martínez, “que tendrá que ser avalada por su partido”.

“Está claro que como alcalde de una ciudad de más de 20.000 habitantes, procurador y alcalde no puede ser”, ha apuntado.

En este sentido ha asegurado que no ve a Martínez como presidente de la Junta, por mucho “que aspire al cambio”.

Izquierdo ha señalado a los periodistas que en el Ayuntamiento se está más preocupado por las elecciones autonómicas que por resolver los problemas que surgen día a día en la ciudad, como el nuevo contrato de parques y jardines.