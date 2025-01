El PSOE denuncia que “los ritmos de Mañueco perjudican a Soria “

Jueves, 30 Enero 2025 15:10

El secretario de organización del PSOE de Soria, Javier Muñoz, ha recordado hoy incumplimientos de la Junta con Soria, que lleva casi dos décadas esperando los centros de Salud Soria Norte, El Burgo de Osma y San Leonardo, la Escuela Oficial de Idiomas o el Palacio de la Audiencia.

Los ritmos de Alfonso Fernandez Mañueco perjudican a Soria, las inversiones previstas para la provincia se dilatan en el tiempo y nunca llegan pese a que en los últimos días se sucedan las visitas de distintos consejeros y hasta del propio presidente.

Así lo ha denunciado hoy Muñoz que ha ido detallando algunos de los compromisos adquiridos con la provincia desde hace más de 20 años y que hoy en día, no avanzan.

Uno de esos compromisos es futuro del Hospital Virgen de El Mirón, que pese al anuncio de que se iba a constituir una mesa de trabajo en la reunión del Presidente de la Junta y el alcalde de Soria, sigue pendiente. Muñoz ha detallado que en este asunto, el Ayuntamiento ha hecho sus deberes y tras un intercambio de cartas entre el gobierno autonómico y el municipal para nombrar a los asistentes municipales (Carlos Martínez y Javier Muñoz) está en el aire.

Unilateralmente el Ayuntamiento se ha reunido en varias ocasiones durante el verano con todos los colectivos sanitarios como los colegios de médico o enfermería, sindicatos, así como con asociaciones del tercer sector, “todos tienen una honda preocupación, pero hoy es 30 de enero del 2025, el consejero de sanidad ha estado varias veces, y no sabemos absolutamente nada” ha lamentado Muñoz

El futuro del Virgen del Mirón es incierto, a su juicio, con el traslado de algunos servicios al Hospital Santa Bárbara, en criterio de los socialistas “tiene futuro pero hay que trabajar y hay que ponerlo en valor y pasar de las musas al teatro y reflejarlo en los presupuestos autonómicos”. Muñoz denuncia que en el último borrador de las cuentas de Castilla y León que se presentó para 2025 la cantidad que se contemplaba para esta infraestructura sanitaria era de 0 euros, “esa es la apuesta del Sr Mañueco para una gran parte de la sanidad soriana”.

El Hospital Virgen del Mirón ofrece en estos momentos servicios muy importantes como medicina interna, de geriatría, de paliativos, de psiquiatría, el centro de día y lo es fundamental que no se cierre.

Centros de salud

En el repaso de los incumplimientos de la Junta con Soria desde hace más de 20 años que ha realizado el secretario de organización del PSOE de Soria se contemplan el centro de salud de Soria Norte, El del Burgo de Osma o el de San Leonardo, “estos tres centros de salud estaban recogidos en el Plan de Infraestructura allá por el año 2007 y no se ha hecho absolutamente nada”.

De la misma manera, no se sabe nada del Palacio de la Audiencia o de la Escuela Oficial de idiomas. En lo que respeta a la radioterapia, Muñoz se ha mostrado muy tajante calificando de “vergonzosa la foto que se hicieron para sacar pecho, el señor consejero y la delegada de la Junta de Soria cuando se pone delante de la que se hizo el señor Herrera el 27 de febrero del año 2007 en los Salones Rosaleda indicando que la radioterapia sería un hecho al año siguiente a día de hoy, Soria sigue sin radioterapia”.

Plan logístico

El olvido de la provincia de Soria en el plan logístico es otro de los últimos “ninguneos” del gobierno de la Junta de Castilla y León.

En él no se había contemplado ni un solo Cylog en la provincia, hecho que ha provocado la presentación de enmiendas por parte del ayuntamiento de Soria, el PSOE, la Cámara de Comercio o los sindicatos.

En la reunión mantenida con el consejero se comprometió a “corregir” esta situación; Muñoz ha apuntado que para el consistorio de la capital solo cabe que haya un centro logístico en Valcorba, además hemos presentado el plan de viabilidad como nos pidieron”.

Y por último, en todos estos incumplimientos, también recordar las instalaciones deportivas para el campus universitario

Ha recordado Muñoz que también se han mandado propuesta para incluir en el Plan Soria como una tercera fase de naves nido en el polígono de Valcorba, el proyecto Montaña de Urbión e instalaciones deportivas en el campus de Soria.

A fecha de hoy, no se ha recibido respuesta después de 14 meses “son tres proyectos a los que actualmente no se ha contestado y no se dice si sí o si no, si podemos modificar, si tenemos una reunión para ver en qué sentido lo quieren llevar, cuál es el presupuesto, por dónde”.

Este es el interés, “el ritmo, señor Mañueco, con la provincia de Soria, por mucho que se pasee últimamente, que se pasee últimamente por aquí, desde luego, para no resolver” ha concluido.