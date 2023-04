El PP reitera denuncia de abuso de convenios

Martes, 04 Abril 2023 09:04

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria ha reiterado hoy su disconformidad con la utilización “abusiva” de los convenios para otorgar subvenciones directas, sin ajustarse a lo que establece la Ley.

La concejala popular Mayte Delgado ha estimado en un comunicado que el equipo socialista de gobierno lo está empleando para conceder subvenciones directas “en lugar de utilizar el procedimiento ordinario de concesión que es la concurrencia competitiva con las debidas garantías de publicidad y libre concurrencia”.

La edil popular ha explicado que, en distintas comisiones informativas, ha protestado por la articulación de convenios para la concesión de subvenciones directas por parte del equipo de gobierno para la realización de todo tipo de actividades culturales, sociales, deportivas, etc. propias de la actividad municipal.

Delgado ha expresado que su última protesta tuvo lugar en la pasada Comisión Informativa del Área de Igualdad Social en materia de Juventud, absteniéndose en la votación a pesar de estar de acuerdo con el objeto del convenio pero no con la forma jurídica empleada.

La subvención directa debe estar prevista y figurar nominativamente en el presupuesto del Ayuntamiento y al no existir reflejo de esta partida de 20.000 euros para la concreta asociación, no se votó a favor. También se abstuvieron el resto de grupos de la oposición.

Delgado ha precisado que pidió que constase en el acta de la comisión del viernes pasado, que el grupo popular no votaba a favor porque el referido convenio, al igual que ocurre en la mayoría de los suscritos por este Ayuntamiento, no se ajusta a lo establecido en los artículos 22 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

“Lo he comentado en muchas comisiones, es dinero público y no nos parece bien que se otorgue a quien sea elegido directamente por el equipo de gobierno sin ningún tipo de publicidad ni libre concurrencia y sin ajustarse a lo exigido por la norma aplicable. Las excepciones para conceder subvenciones directas, que efectivamente contempla la ley, tan solo se pueden otorgar cuando se cumplen determinados requisitos específicamente tasados, que en la mayoría de los convenios de colaboración no se cumplen", ha explicado.

Además, el Grupo Municipal Popular igualmente ha reiterado su disconformidad y su petición para que los convenios de colaboración que firma el equipo de gobierno sean publicados en el Portal de Transparencia, con mención de las partes implicadas, la duración, las prestaciones a realizar y la cuantía a pagar por el Ayuntamiento, tal y como exigen las Leyes de Transparencia.

Los populares han afirmado que la información a este respecto que actualmente está publicada en dicho portal municipal es incompleta, por no recoger todos los convenios que se suscriben y no ajustarse a las exigencias legalmente previstas.

Delgado ha señalado que “la justificación que por parte del equipo de gobierno se nos da, en concreto en esta última comisión por parte del concejal de Juventud, Eder García, para conceder las subvenciones de forma directas a entidades o empresas concretas, es que se la otorgan a quien se presenta en el Ayuntamiento y les hacen una propuesta que les interesa al gobierno socialista”.

Esto, según ha explicado la concejala, evita tener que ofertar la actividad que en cada caso concreto se trate a concurrencia competitiva -artículo 22 y siguientes de la Ley Subvenciones- e impide que puedan optar otras asociaciones, entidades o empresas que pudieran estar igualmente interesadas y capacitadas para llevarlos a cabo, y que tendrían el mismo derecho a recibir la subvención correspondiente.