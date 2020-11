El Ayuntamiento hace participe a sindicatos de medidas sociales

Miércoles, 18 Noviembre 2020 15:56

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha presentado este miércoles al secretario de organización de UGT de Castilla y León, Óscar Lobo y al secretario provincial de CCOO, Javier Moreno, una línea de apoyo a pymes, autónomos y trabajadores en ERTEs que el Ayuntamiento aprobará esta semana.

Martínez ha subrayado a los periodistas que los planes de reactivación económica deben tener en cuenta tanto a las empresas como a los trabajadores y por eso el Ayuntamiento de Soria ha incluido en esta nueva línea de ayudas a los trabajadores en situación de ERTE, con 150 euros.

El alcalde también ha apuntado el interés de mantener "una vía de diálogo abierta con los sindicatos teniendo en cuenta además la previsión de un año 2021 difícil que exigirá seguir en esta línea dado que no tenemos un horizonte de finalización de la crisis sanitaria y con ello seguimos con un horizonte todavía más incierto sobre la recuperación económica y social".

Además ha insistido en que "nuestras medidas, lógicamente, deben completarse con otras que pongan en marcha el resto de las administraciones. Con la vacuna podrá llegar el final de la crisis sanitaria, pero no de sus consecuencias".

Por su parte, el secretario de organización de UGT de Castilla y León, Óscar Lobo, ha señalado que el documento presentado "es un buen punto de partida ante una situación de crisis en la que debemos estar pendientes de un importante componente social. Muchos trabajadores están ya teniendo problemas para cubrir sus necesidades básicas".

Además ha apuntado que las centrales sindicales se han ofrecido al Ayuntamiento para participar del debate y diálogo de las posibles nuevas medidas sociales.

Por último, el secretario provincial de CCOO, Javier Moreno, ha resaltado que el documento presentado por el Ayuntamiento tiene como parte esencial que hay una ayuda que llega de forma directa a los trabajadores y "debemos recordar que no perder ese poder adquisitivo también debe entenderse como un motor de la economía local".

"Hay que apoyar a empresarios y autónomos, pero sin olvidar que la clase trabajadora es esencial en esa recuperación y en mantener el mercado interno", ha recalcado.