Contra campaña para romper estereotipos de mujer

Martes, 06 Octubre 2020 14:44

Las calles de Soria se han despertado este martes llenas de imágenes de mujeres diversas (talla XXL, calvas, negras, embarazadas, trans) pero con el mismo vestido que luce la actriz Bárbara Lennie en la campaña otoño-invierno de una reconocida marca de moda, con el objetivo de romper estereotipos.

Enlace al video del making of de la campaña: https://youtu.be/SRS7Wht34DE

La artista visual Yolanda Domínguez, una conocida activista cuyo trabajo trata de concienciar sobre el importante papel de las imágenes en la sociedad, ha sido la autora de esta contra campaña que quiere lanzar un mensaje al mundo de la publicidad y la moda para que muestren la diversidad de mujeres en sus editoriales y campañas y "todos los cuerpos sean aceptados y no haya discriminación por edad, talla o rasgos".

Domínguez ha realizado siete fotografías con el mismo vestido y la misma localización de la campaña de los conocidos almacenes que estarán expuestas en diversos soportes publicitarios de la ciudad, tal y como suelen estar las imágenes de las modelos habituales, con la intención de generar una reflexión y un cambio.

En las imágenes no sólo se rompe con la tiranía de la talla 38, también se muestran detalles naturales como la celulitis, el vello, las canas o los granos y se cambia la pose lánguida con la boca abierta por actitudes fuertes y activas (varias de las mujeres posan con sus herramientas de trabajo).

El proyecto también cuenta con un vídeo en el que se muestra el making of y algunas declaraciones de las mujeres que han participado.

Tanto el mundo de la moda como los medios de comunicación en general, según ha señalado Domínguez en la presentación, tienden a mostrar un único perfil de mujer que cumple con el canon blanca, joven, delgada, ocultando a todas las mujeres que no están dentro de esos parámetros.

"Esto provoca muchos problemas de autoestima e influye de manera negativa en la tolerancia y la aceptación de perfiles diferentes, alimentando el racismo, el edadismo, la transfobia o la gordofobia", ha resaltado.