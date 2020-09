Ciudadanos ve muchas mentiras en compra de terrenos

Miércoles, 30 Septiembre 2020 12:58

El Grupo Municipal de Ciudadanos en Soria ha pedido al equipo de gobierno que aclare las muchas dudas que arroja la adquisición de los terrenos en liquidación de Martín – Fadesa.

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento soriano, Saturnino de Gregorio, ha criticado en un comunicado “las muchas mentiras” del concejal de Hacienda y Empleo, Francisco Javier Muñoz Expósito en este asunto.

La última, el pasado 10 de septiembre en el pleno cuando aprobó “haciendo uso del rodillo” la dotación de un crédito presupuestario por un importe de 2,6 millones de euros para “comprar directamente” treinta y cinco fincas a la administración concursal de Martinsa – Fadesa.

De Gregorio ha mostrado su sorpresa al conocerse que el proceso de subasta notarial de los bienes de Martinsa no sólo no ha concluido, sino que cualquier interesado puede adquirir las 37 fincas, no 35 como se dijo en un primer momento, por un precio mínimo de 1,86 millones de euros, más los gastos y tributos derivados.

Una operación que, lejos de estar resuelta, su plazo expira el 1 de octubre y contradice el decreto de Alcaldía firmado por Muñoz Expósito que asegura que, ante la falta de un comprador en las diferentes subastas de los terrenos, estas propiedades se pueden adquirir directamente por el Ayuntamiento por un coste que no superaría los 2,6 millones de euros.

“No logramos comprender esta diferencia entre los precios. Hablamos de entre 230.000 y 611.000 euros, en función de que se aplique el IVA o no. ¿A qué se debe esta diferencia? Si la próxima subasta quedara desierta, lo lógico es que disminuyera el precio. Entonces, ¿por qué apresurarse a concretar un préstamo? ¿Existen acaso gastos de intermediación? ¿Y a cuánto asciende el coste de impuestos y demás tributos?, ha inquirido.

El político liberal, además, ha considerado que una operación urbanística de este calibre para influir en el mercado de la vivienda resulta innecesaria cuando en el sector 9 hay suelo municipal para construir 400 viviendas.

“Es la modificación de la mentira”, ha añadido, “porque la falta de crédito para la adquisición del Palacio de los Alcántara, así como el crédito presupuestario para convertir el suelo en urbano los terrenos y para la reforma del edificio, asciende a una cantidad que estimamos superior a los 12 millones de euros”, ha explicado.

El edil de Cs se ha preguntado con qué fin el Gobierno municipal adquiere estas fincas: “¿Desarrollar suelo urbano y pagar los gastos de urbanización? ¿dotar de mayor patrimonio municipal del suelo para construir viviendas de protección oficial? Les recordamos que la justificación debe constar en el expediente, y los motivos por los que es necesaria la adquisición de esos terrenos para el Ayuntamiento”, ha apuntado.

"La duda nos surge en si el Ayuntamiento esperará a que la subasta quede desierta, y posicionarse posteriormente en la adquisición directa, o bien tiene intención de pujar en subasta ejerciendo como cualquier empresario del sector de la construcción, con competencia directa sobre los mismos", ha señalado.

Asimismo, ha recordado al alcalde y su equipo que “la compra de estas 37 fincas representa sólo el 44,3 por ciento de la propiedad del sector urbanístico que como se sabe, está sin desarrollar, no cuenta con ninguna infraestructura y tal como está la situación actual, y sobre todo, con la nula capacidad para el desarrollo de suelo por el Ayuntamiento y de su equipo de gobierno actual, genera tanto asombro como desconfianza.”