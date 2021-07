Anatomía de un Consejo de Urbanismo

Domingo, 04 Julio 2021 07:33

El Consejo de Medio Ambiente y Urbanismo, celebrado el pasado 30 de junio después de meses de espera, ha dejado en evidencia que queda mucho camino por recorrer para preservar el paisaje cultural del Cerro de los Moros. EL MIRÓN DE SORIA ha reconstruido las intervenciones de los asistentes.

En "Anatomia para un instante", Javier Cercas escribe un ensayo en forma de crónica o una crónica en forma de ensayo sobre el instante en que Adolfo Suárez permaneció sentado en la tarde del 23 de febrero de 1981 mientras las balas de los golpistas zumbaban a su alrededor en el hemiciclo del Congreso de los Diputados y todos los demás parlamentarios -todos menos dos: el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo- buscaban refugio bajo sus escaños.

Cercas repetía en este ensayo, "yo no digo que fuera así, digo que pudo pasar así", una frase que se puede extrapolar al Consejo de Medio Ambiente y Urbanismo y al repaso de las intervenciones en este Consejo de Medio Ambiente y Urbanismo que dejó una propuesta que tiene todavía mucho recorrido.

CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO. 30 DE JUNIO DE 2021

1) Resumen de intervenciones

Alcalde .- Abre la sesión a las 18 horas y 5 minutos. Repasa la herencia envenenada (Convenio de 2004 y PGOU de 2006) y cómo se pasó de una edificabilidad de 0,18 m2/m2 con la alcaldesa Eloísa…a los 0,65 m2/m2 del PGOU con el PP en el Gobierno municipal.

Habla de las “intoxicaciones en los medios y malas interpretaciones (¿)”, en clara referencia al tríptico de ASDEN. Recuerda la reclamación de 2,8 millones de euros que presentaron los firmantes del Convenio y que se encuentra en vía judicial, con el riesgo para el Ayuntamiento de tener que indemnizar con tan importante cantidad para el presupuesto municipal.

Dice que el PSOE se opuso al PGOU de 2006 en su momento pero que ahora el Ayuntamiento no tiene cobertura legal para hacerlo.

Repite que los propietarios del suelo tienen unos derechos urbanísticos reconocidos a los que deben atender so pena de arriesgar una deuda tremenda para el Ayuntamiento y que deben asumir las opiniones de los funcionarios porque son vinculantes.

Ahora hay que hacer frente a la MP-27 y para ello están en conversaciones con la propiedad, a la que trasladaron una propuesta de nueva ordenación (la que ya se conoce desde hace meses). Que la propiedad ha elaborado una nueva propuesta que van a presentar al Consejo y que el Gobierno municipal la ha recibido hoy mismo a las 16:30 horas, por lo que no pueden opinar sobre ella al no haberla podido estudiar.

Habla de la alegación que el Ayuntamiento ha presentado a la declaración BIC de San Saturio y presenta un plano sobre el que no quedan claros los límites de su propuesta, ya que la única línea visible es la que delimita el sector del Cerro de los Moros.

Insiste en la intoxicación en los medios con casitas donde no se proyectan.

En resumen: El Ayuntamiento está volcado en la defensa del patrimonio cultural y económico de los sorianos. Deben atender a los servicios jurídicos del Ayuntamiento. No harán nada que pueda perjudicar a Soria. Esa zona de la ciudad merece un cierre ordenado, Y que la propiedad ha rechazado su solicitud de reducir a 0,50 m2/m2 la edificabilidad del sector.

Da la palabra a la arquitecta de la propiedad para que exponga su nueva propuesta.

Concejal de Urbanismo .- Estamos en fase de aprobación inicial. (No aclara de qué, si de la MP-27 o de la nueva propuesta.)

Arquitecta de la propiedad .- Dice que el sector es un “espacio vacío” que debe cerrarse para rematar la ciudad por el Sureste

El PGOU plantea una propuesta indicativa de ordenación con viviendas unifamiliares en la ladera del Cerro de los Moros, de imposible construcción por la elevada pendiente del terreno, y que por esa razón las suprimen en su propuesta. También suprimen el vial Sistemas Generales que atraviesa el Castillo con un túnel porque “los túneles dan miedo y no pasaría nadie por él”. Por eso presentaron la MP-27.

Presenta el estudio paisajístico incluido en la MP-27 contando con un observador en el río de 2 metros de altura y edificios futuros de 15 metros de altura. Con este estudio sitúan las viviendas en el paraje de Valobos.

Y presenta unos “planos” con la ordenación que proponen para el Sector:

- Supresión del vial Sistemas Generales del Castillo.

- Concentración de las 1.361 viviendas en el paraje de Valobos.

- Se mantiene como Sistema General. el vial noroeste de conexión con Los Pajaritos.

- La reserva para equipamientos locales se sitúa al este del vial anterior (en los terrenos que antes ocupaban las viviendas y los sistemas locales.)

Concejal de Urbanismo .- El Ayuntamiento tiene contratado un Estudio de Ingeniería para estudiar la solución del vial Sistema General noroeste. Están analizando las alternativas de cruzar las vías del ferrocarril por encima o por debajo, y en breve plazo entregarán el estudio.

Alcalde .- Aclara que la propuesta presentada no cuenta con el visto bueno de los técnicos municipales ni del Gobierno municipal, ya que no la conocían y se les ha entregado esa misma tarde.

Representante de Hacendera (Miguel de Lózar).- La propuesta mejora el PGOU y la MP-27. Es una oportunidad para rematar la ciudad dignamente. Solicita de la propiedad que preparen una maqueta en la que puedan apreciarse los volúmenes y las posibles vistas indeseadas desde San Saturio.

Representante de Soria por el Futuro (Jesús Sáenz).- No se trata de esconder las 1300 viviendas, lo que la protección de ese paisaje requiere es que no se construya nada y se preserve el terreno. Pasa revista a los informes institucionales que se han enviado al Ayuntamiento y que-algunos- se han publicado.

Resumen: pide que no se estropee ese paisaje; la propuesta le parece insuficiente para ello.

Concejala de Podemos (Marisa Muñoz).- En 2010 el Ayuntamiento estaba obligado legalmente a tramitar la propuesta de la propiedad, y así lo hizo. La propuesta no fue aprobada definitivamente por la dejadez de la propiedad y ahora, en 2019, presentan la misma propuesta de Modificación del PGOU porque desde 2011 el Gobierno municipal del PSOE no ha hecho nada para revertir la situación modificando el PGOU.

Solicita que se entregue un 3D con la propuesta presentada.

Duda de que sea aceptable la vista desde el Castillo.

Al haberse superado el plazo máximo legal de 8 años para lograr la aprobación de la ordenación detallada, el Ayuntamiento podría modificar el PGOU reduciendo la edificabilidad del sector.

Alcalde .- Podrán hacerse aportaciones a los técnicos municipales.

Si se recalificara todo el sector como rústico, seguiría siendo de propiedad privada, y ésta podría plantar encinas truferas y montar una explotación agrícola; ¿es eso lo que se quiere o que los terrenos pasen a ser de propiedad pública como única forma de protegerlos indefinidamente?

Con la propuesta actual el 83 por ciento de los terrenos pasarían a ser públicos.

El Ayuntamiento no puede reducir la edificabilidad; sería una “alteración anticipada del planeamiento”.

Representante De ASDEN (Ricardo Mínguez).- Previo al examen técnico de la propuesta habría que analizar, a la vista de los informes jurídicos publicados (entre otros el del secretario del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, población mayor que Soria, y que algo sabrá del asunto), si la propiedad de los terrenos tiene realmente algún derecho consolidado.

En su opinión no lo tiene, porque no ha ejercido ninguno de los derechos que la Ley le otorga a promover y participar en la ejecución de la urbanización, ni ha cumplido con su primer deber de lograr la aprobación de la ordenación detallada del Sector dentro del máximo plazo de 8 años que establecen la Ley y el PGOU.

Sólo tiene las mismas expectativas de derechos que otorga el planeamiento, pero ningún derecho consolidado, por lo que el Ayuntamiento tiene las manos libres para modificar el PGOU como mejor convenga a la ciudad sin generar por ello ninguna responsabilidad patrimonial, esto es deber de indemnizar a la propiedad.

Por ello solicita que el Ayuntamiento contrate la elaboración de un informe jurídico externo sobre el tema con un bufete de prestigio, para poder contrastarlo con las opiniones del secretario municipal, “no vaya a ser que alguien esté engañando a alguien”.

Sobre la propuesta presentada solicita a la representante de la propiedad que facilite a todos los miembros del Consejo la documentación técnica completa que permita su estudio y posterior informe.

Pregunta que cuántas alturas han previsto para los bloques de viviendas y que dónde se reserva el suelo legalmente obligatorio para ubicar los equipamientos locales, porque si es fuera del paraje de Valobos significaría la construcción de edificios en la zona situada al este de la vía noroeste, en las zonas señaladas como invasivas del paisaje, y si es dentro de Valobos se restarían unos 22.000 m2 con lo que para construir las 1.361 viviendas harían falta un mínimo de seis plantas.

En cualquier caso, para que los asistentes se hagan una idea de lo que significa construir allí 1.361 viviendas y el impacto visual que supondría sobre el paisaje, expone que la referencia pueden ser los cuatgro bloques construidos frente a la gasolinera del Caballo Blanco (400 viviendas), es decir que el equivalente en Valobos serían 13 bloques de ese tamaño. Algo impresentable.

Apunta que para rematar la ciudad en ese sector lo más indicado sería una solución que concentrara las edificaciones en la zona que linda con la actual calle Marcelino Camacho, con la construcción de unas 400 viviendas en edificación compacta o cerrada.

Pregunta también por la tramitación que se haya previsto para la nueva propuesta; si se va aretirar la MP-27 por la propiedad o si se va a denegar su aprobación inicial por el Ayuntamiento y va a presentarse la nueva propuesta como nueva Modificación Puntual del PGOU.

Sobre la por el alcalde repetida “intoxicación” de los medios, se alegra de que no se haya insistido ya en la “posible indemnización milmillonaria” de los famosos 44 millones de euros, porque sencillamente era una tontería. Y le recuerda al alcalde que los informes de los funcionarios municipales no son vinculantes, que las decisiones las toma el Gobierno municipal.

Concejal de Ciudadanos .- Manifiesta algunas críticas a la gestión del Gobierno municipal y propone como mejor solución la permuta de terrenos con la propiedad.

Alcalde .- Después de un agrio enfrentamiento bronco para con el concejal de Ciudadanos, con expresiones tabernarias como “tiene güevos” que resumen el nivel dialéctico de la contestación a las críticas del concejal, le pide que intervenga ante su partido en la Junta de Castilla y León para que aprueben la declaración de zona BIC propuesta por el Ayuntamiento. Dice también que nunca se han cerrado a la permuta de terrenos.

Al representante de ASDEN le pregunta si lo que propone es que se pida “un informe jurídico que me dé la razón” (a él mismo, al Alcalde). Que eso no es democrático y no sé cuantas tonterías más. Que el embarcarse en un litigio judicial tiene riesgos que no está dispuesto a asumir, que él siempre defenderá los dineros de los sorianos. Y que el hecho de que Torrejón de Ardoz sea mayor que Soria no garantiza que su secretario sepa más que el de Soria (¡) y que para él si es vinculante el informe del secretario.

Secretario municipal .- Después de una perorata vacía de contenido sobre lo complicado que es el Derecho, insiste en su opinión de que seguir la vía de Modificación del PGOU por el Ayuntamiento supondría un gran riesgo para éste, y que lo considera un “disparate” porque una Modificación del planeamiento hay que justificarla muy bien y que los Tribunales han anulado muchas modificaciones por ser “arbitrarias”.

Se despacha con unas críticas, sin venir a cuento y sin referirse para nada a sus opiniones sobre el tema, de la persona del secretario del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, y dando a entender que él sabe mucho más.

Al representante de ASDEN le dice que poco ha estudiado el contenido de la MP-27 porque hace solo unos días que ha solicitado la documentación al Ayuntamiento y que si sospecha que pueda estar de parte de la propiedad, lo que debe hacer es presentar una demanda en el Juzgado.

(Al contrario, ASDEN ha tenido oficialmente todo el documento desde un principio, ya que es asociación inscrita que podía presentar alegaciones al estudio de evaluación ambiental, y Ricardo Mínguez estaba en el Consejo como representante de ASDEN, que tenía el documento completo desde hace meses).

Arquitecta de la propiedad .- Que no puede proporcionar la documentación que solicita ASDEN porque no la han redactado aún, ya que solamente han tenido tiempo para preparar el esquema de la propuesta.

Los edificios previstos tendrán cinco plantas (baja más 4) y el terreno para los equipamientos locales estará al este de la vía principal noroeste, fuera del paraje de Valobos; que el Ayuntamiento tendrá que decidir qué equipamientos hace o si, sencillamente no hace ninguno en ese sector.

Concejal del Partido Popular .- Los actuales concejales nada tuvieron que ver con el Cconvenio de 2004 ni con el PGOU de 2006.

Que la propuesta presentada le parece bien, que se trabaje sobre ella y que ellos tienden la mano al equipo de gobierno para desarrollarla.

Representante.de la Cámara de Comercio .- Le parece bien la propuesta

Se levanta la sesión a las 20:50 horas.