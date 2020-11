ASOHTUR reclama un rescate urgente a la Junta

Martes, 24 Noviembre 2020 14:12

ASOHTUR ha pedido este martes a la Junta de Castilla y León un rescate urgente ante su indefinición sobre la reapertura del sector y su negativa a inyectar ayudas.

Ocho meses con restricciones y cuatro cerrados acumula ya la hostelería de la provincia a la que se le acaba la paciencia y vuelve a pedir un rescate para el sector.

El presidente de la Agrupación de Hostelería y Turismo (ASOHTUR), Pablo Cabezón, participó ayer en la reunión telemática que mantuvo la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León con el vicepresidente del Gobierno Regional, Francisco Igea, y los titulares de las Consejerías relacionadas con la Hostelería.

En el encuentro, el sector no llegó a ningún acuerdo con el Ejecutivo Regional, y tampoco consiguió fecha de apertura definida, supeditada a la reducción de contagios y a una tasa inferior a 400 por 100.000 habitantes, según los responsables de la Junta.

“No se resolvió el problema de las ayudas, que no llegan, no se fijó una fecha para la reapertura, no se resolvieron las limitaciones con las que vamos a tener que abrir, que serán un problemón si tenemos que abrir al 30%, lo que nos impedirá cubrir los gastos”, ha señalado el presidente de ASOHTUR.

“Todo depende de lo que pase dentro de 14 días, pero nuestras familias comen a diario”, ha apuntado.

En su opinión, la Junta incurre en una dejadez de funciones al decretar el cierre y drásticas limitaciones de actividad sin contemplar paquetes de ayudas que permitan la subsistencia a los profesionales del sector.

“Entre 10.000 y 15.000 personas viven de la hostelería en la provincia de Soria”, ha calculado el presidente de la patronal.

ASOHTUR ha insistido en que sus establecimientos “están cerrados por culpa de la Junta”, si bien durante el encuentro de ayer, la Administración regional miró hacia el Gobierno de España asegurando que éste es el competente en materia de ayudas.

“La Junta dice que la obligación de ayudas es del Estado, pese a que es el Gobierno regional el que cierra, ¿con qué criterio?”, se ha preguntado Pablo Cabezón que ha insistido en el hecho de que hay otras comunidades, como Madrid, donde se ha permitido mantener bares y restaurantes abiertos incluso en los momentos más duros de esta segunda ola de la pandemia.

“¿Qué criterio marca el Estado para que Madrid esté abierto incluso cuando peor estuvo y aquí no? – se pregunta el presidente de ASOHTUR ante la postura de la Junta-. Si tú cierras, tú pagas y, si no, déjame abrir”.

ASOHTUR entiende la lucha de los sanitarios contra la pandemia, pero no así la falta de criterio y la indefensión que la Junta provoca al sector, sumamente desanimado y enfadado.

Pese al cierre, la situación en Soria ha seguido subiendo, con una tasa que ha superado los 800 casos por 100.000 habitantes y que ayer se situaba en los 786,36.

“Llevamos más de 15 días cerrados, se está viendo cómo la hostelería no es el problema. Madrid ha dejado trabajar y ha conseguido bajar su tasa de forma notable”, valora Cabezón que cree que “llegará el momento en que nuestros responsables tendrán que responder por estos agravios comparativos y por las decisiones que ha tumbado el juez, como el toque de queda a las 22 horas dos días antes de la declaración del estado de alarma, que nos impidió trabajar ese fin de semana”.

ASOHTUR ha reclamado a la Junta un plan de rescate para el sector más castigado por la pandemia.

“Siempre nos hablan del bien del ciudadano en las reuniones, pero nosotros somos ciudadanos y nos han quitado el sueldo”, ha asegurado el presidente de la patronal hostelera.