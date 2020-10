Aparicio: "los empresarios no tenemos la culpa de la pandemia"

Miércoles, 28 Octubre 2020 17:58

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), Santiago Aparicio, ha demandado este miércoles inyectar liquidez en las empresas para afrontar un año 2021 que se presenta más duro que el 2020.

El presidente de la patronal regional ha resaltado que la situación económica es dramática, ya que España está perdiendo la estructura de los sectores productivos "y nosotros los empresarios no tenemos la culpa de esta pandemia".

En este sentido ha augurado que el año 2021 será "mucho" más duro que el actual, por lo que ha pedido que las empresas que queden tengan la inyección de liquidez necesaria como "para resistir la salida de la crisis, que tenemos estimada que puede ser en el segundo semestre de 2022".

Aparicio ha señalado, a preguntas de los periodistas sobre una primera valoración del borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que el incremento de impuestos contemplado sería "un error gravísimo" en el contexto de una crisis económica grave.

"Cuando más se recaudó a nivel impositivo en España es cuando los impuestos estaban más bajos, porque al final se crea más inversión y más empresas y puestos de trabajo", ha recalcado.

El presidente de CECALE ha apuntado que lo que hay que tratar es de reconstruir la economía apuntalando a las empresas sobre todo con una "inyección de liquidez" a través de cualquier mecanismo, "porque el sector empresarial lo está pasando muy mal".

En este sentido ha avanzado que las previsiones apuntan que hasta final de año puede desaparecer más de un tercio del sector de hostelería, con más de 100.000 empresas, y en el comercio, podrían bajar la persiana un 25 por ciento de las empresas.

El presidente de CECALE ha recordado que llevan pidiendo la cuantía de las ayudas desde la primera reunión en el Diálogo Social, las líneas del plan de choque que quiere implementar la Junta para ayudar a los sectores económicos de la región.

"Lo que no estamos dispuestos es a firmar un cheque en blanco para que la final nos lleguen, por así decirlo, cuatro euros a cada empresa", ha asegurado.

Para el presidente de CECALE, las medidas deberían ser las mismas en todo el Estado español y lo que se ha probado ya y no ha dado resultado, no se debería de volver a implantar, en alusión a los cierres perimetrales, que no han servido para cortar el número de casos de Covid como en Pedrajas de San Esteban.

"Hay que unificar criterios; no podemos estar jugando con criterios diferentes en cada comunidad. Es una auténtica barbaridad. Al final, que el toque de queda se a las diez, a las once o a las doce, es un auténtico dislate", ha denunciado Aparicio a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada en la patronal soriana para presentar la instalación de una empresa en Almazán.

Aparicio ha pedido evitar, con tantas medidas diferentes en cada comunidad, que los ciudadanos de la Comunidad no sepan si pueden ir a una consulta médica en Madrid o no pueden realizar una gestión en Navarra.

"Los ciudadanos no tenemos por que tener 17 normativas en la cabeza y a veces multiplicadas por dos", ha censurado.

Además ha señalado que si se perjudica a un sector habrá que poner la partida correspondiente dineraria que compense las pérdidas y eviten quiebras y cierres empresariales.