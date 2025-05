Vox rechaza reducción del teletrabajo en Diputación "por opiniones arbitrarias"

Jueves, 08 Mayo 2025 11:52

El diputado provincial de Vox Eduardo Alvarez ha mostrado su desacuerdo con la propuesta presentada por el grupo PP en la Diputación el pasado 29 de abril durante la Comisión de Régimen Interior y Personal para modificar las actuales condiciones de teletrabajo en la institución provincial.

El dictamen ya aprobado, con los votos de PP y la abstención del PSOE, pretende reducir de 3 a 1 los días a la semana en que se puede teletrabajar de forma general, e impedir ejercer este derecho a los jefes de área, entre otras limitaciones.

El diputado provincial de Vox ha explicado que el vicepresidente segundo de la institución, José Antonio de Miguel Nieto, ha argumentado que debido “al abuso” de las condiciones de teletrabajo no se estaban cubriendo las necesidades de asistencia a los puestos de dirección de área y jefes de servicio.

De Miguel también se ha referido específicamente a la no adecuada cobertura de la prestación presencial en los puestos de servicios sociales y centros de acción social provinciales para justificar su propuesta de modificación de reglamento de teletrabajo.

Álvarez ha señlado que actualmente un total de 52 trabajadores de la Diputación provincial tiene autorizada la realización de sus funciones en régimen de teletrabajo pero ha apuntado que las medidas propuestas afectan a toda la plantilla, al limitar sus posibilidades de solicitar la práctica de esta condición laboral.

“De Miguel justifica la medida basándose en sus observaciones y opiniones sobre el desempeño del teletrabajo, señalando abusos en determinados puestos, pero no hay informes técnicos de casos específicos en personas determinadas”, ha comentado Alvarez.

En su opinión, dichas consideraciones deben ser evaluadas individualmente según se estipula en los artículos 16, 17 y 18 del Reglamento de Prestación de Servicios en Régimen de Teletrabajo de la Diputación Provincial De Soria.

Además, ha comentado que el reglamento establece en el Capítulo VII la celebración de periódica de Comisiones de Seguimiento y Evaluación que no se estaban realizando.

En opinión del diputado de Vox no se puede justificar proceder a las modificaciones en las condiciones del teletrabajo solo por consideraciones subjetivas: “Las observaciones y opiniones citadas no están basadas en el estudio de los planes individuales de teletrabajo, ni en su seguimiento, evaluación y acreditación, ni tampoco las distribuciones de jornada. Los trabajadores de la Diputación no son culpables de la falta de celo en el seguimiento y evaluación del teletrabajo, lo es la dirección política de la misma”, afirma Álvarez.

Reforma legal pero inoportuna

Para el diputado de Vox existe una negligente gestión en muchos aspectos relacionados con los recursos humanos de la Diputación Provincial: “la situación del personal de Diputación es hoy altamente problemática porque existe un déficit de trabajadores cuyas plazas no se han cubierto”.

Alvarez ha recordado que las Relaciones de Puestos de Trabajo, RPTs, están en estudio para todo los relacionado con organigramas, definición de puestos de trabajo, responsabilidades de los mismos y perfiles de las personas a cubrirlos desde antes del inicio de la actual legislatura.

Alvarez ha manifestado que la falta de personal ocasiona la sobrecarga de muchos puestos de trabajo y ha concluido: “aunque el fondo de la modificación reglamentaria es legal, la forma no es oportuna ni por el tiempo en la que se toca, ni por el estado de precariedad en la que se encuentra la plantilla; por ello, he votado en contra de este dictamen.”