Últimos días para presentar candidaturas a II Certamen de premios "Pueblo Saludable"

Lunes, 27 Octubre 2025 14:21

El Colegio Oficial de Médicos de Soria, en colaboración con la Diputación Provincial de Soria, ha convocado el II Certamen de los premios "Pueblo Saludable" de la provincia de Soria 2025, con el objetivo de reconocer y fomentar iniciativas que promuevan la salud y el bienestar en nuestros municipios.

Los Premios al "Pueblo Saludable" son una oportunidad para destacar el esfuerzo y la creatividad de nuestros pueblos en la implementación de prácticas que favorezcan la salud y la calidad de vida.

A través de esta iniciativa se busca incentivar a los municipios a seguir trabajando en pro del bienestar colectivo.

La Diputación ha animado hoy a participar y presentar sus propuestas, ya que cada esfuerzo cuenta y puede marcar la diferencia en el camino hacia un futuro más saludable para todos.

La presentación de las solicitudes finaliza el martes 11 de noviembre.

Se trata de promocionar pueblos o entornos pensados, diseñados y creados para facilitar la socialización de personas, especialmente de mayores y que viven solas o en soledad y que contribuyen a maximizar la vida, construir un entorno cuidador teniendo presente la igualdad de oportunidades, en términos de salud, vivan donde vivan, promover entornos saludables, con medidas de reducción de la contaminación, el desarrollo de espacios verdes o amigables para promover el ejercicio físico o las actividades lúdicas en espacios compartidos por personas de diferentes generaciones.

Para la valoración de las memorias y proyecto presentados por los ayuntamientos el jurado tendrá en cuenta, las actuaciones en medio ambiente y desarrollo local, así como de promoción de la salud y participación social, de acuerdo a las siguientes categorías:

- Título “Pueblo Saludable”, acciones desarrolladas a nivel local en los tres años anteriores a la presente convocatoria.

- “Proyecto Saludable”, diseño un proyecto a desarrollar en su municipio en los doce meses siguientes a la concesión del premio, tiempo límite para justificar la ejecución y gasto.