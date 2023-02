TRIBUNA / Defendemos la realidad del campo soriano

Lunes, 06 Febrero 2023 14:49

El presidente de Asaja Soria, Carmelo Gómez, con las elecciones para elegir a los representantes del campo, defiende los planteamientos de su organización profesional agraria para seguir siendo la voz mayoritaria en Soria.

TRIBUNA / Defendemos la realidad del campo soriano

“Defendemos la realidad de Soria” es el lema que llevamos muy dentro siempre y más ahora que el 12 de febrero tenemos elecciones del campo.

Y es que estamos donde nos ha tocado estar en cada momento, muchas de las veces en la calle. Unas veces solos, las más, y otras liderando las manifestaciones cuando hemos ido junto a otros.

Nos referimos a menudo a la realidad de Soria porque esta provincia tiene unas particularidades que condicionan de raíz nuestro trabajo. Soria posee, con mucha diferencia, la menor extensión regable de las provincias de Castilla y León, una crónica incomunicación viaria y de infraestructuras y es la provincia con mayor número de días de heladas al año.

Además, posee la superficie media por explotación más alta de España (fruto de las dificultades específicas que han marcado la demografía de nuestro territorio en el que también poseemos la reseñable marca de ser uno de los territorios más despoblados de España y de la UE).

Incluso teniendo la media de explotación más alta, mantenemos el récord de ser también la provincia en la que sus explotaciones tienen un mayor porcentaje de tierras alquiladas (a renta); de ahí nuestra insistencia en explicar que una cosa es ser terrateniente y otra muy distinta es ser ‘rentatenientes’, pues la remuneración de la tierra alquilada resta competitividad y es un lastre importante en el que se repara poco. (Lamentablemente tampoco repararon en ello los que tanto pidieron y exigieron la Modulación).

Al hilo de esto, os puedo asegurar que ASAJA Soria va a seguir trabajando para que se reconozca la realidad del campo provincial y en ese esfuerzo está especialmente el de tumbar el mecanismo del pago redistributivo, que es muy lesivo para la estructura de explotaciones de Soria como ya fue en su momento la modulación. Es un compromiso firme pelearlo, algo que tocará hacer en solitario.

ASAJA Soria ya lo planteó como una de las preocupaciones más importantes y mayor amenaza para nuestra provincia y, aunque que se han mejorado los proyectos iniciales del Ministerio, por desgracia la normativa publicada confirma que no serán menos de 30 millones de euros las pérdidas en el periodo de la nueva PAC. Y, lo que es peor, lo perderán los profesionales.

Algunos dirán que siempre se puede hacer más, pero lo que no se puede discutir es que somos los únicos que llevamos el nombre de Soria en la papeleta y los que más hemos hecho, peleado, convocado o litigado con los poderes públicos; o especialmente en solitario con la opinión pública, sobre todo con sectores, asociaciones o grupos ambientalistas, animalistas, etcétera. Como decía el político irlandés Edmund Burke, “para que el mal triunfe, solamente se necesita que los hombres buenos no hagan nada”.

Nuestro sector no solamente requiere que no desfallezcamos en nuestro trabajo frente a gobiernos y administraciones.

En los tiempos actuales dar la batalla para defender la realidad del campo frente al acoso de una gran parte de la sociedad muy urbanizada se ha convertido en una de las líneas sindicales más importantes para la defensa de nuestra actividad profesional.

Y esto no se puede hacer con titubeos, ni sometiéndose a la presión de lo políticamente correcto o de directrices de otros, hay que afrontar esta cuestión directamente explicando nuestra verdad y defendiéndola.

Y en esto tampoco hemos tenido rival realmente por desgracia, porque muchas veces lo hemos tenido que hacer solos o viendo cómo algunos están más en el bando de enfrente que en el nuestro.

No se puede defender nuestra verdad si la asociación no es nuestra y ASAJA Soria lo es. Lo es de sus socios y de su esfuerzo. No debemos nada a nadie, podemos estar orgullosos de ello. Vota ASAJA Soria.

Fdo. Carmelo Gómez, presidente de Asaja Soria