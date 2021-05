TRIBUNA / Ataque, golpe y desprecio a la nación

Viernes, 28 Mayo 2021 13:09

Amalio de Marichalar incide en este artículo de opinión en lo que describe como una ignominia de unos posibles indultos que pretende conceder el Gobierno a los sediciosos golpistas. A su juicio, es un ejemplo nefasto para Europa.

"El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento "... 14 de octubre de 2019. Dicho por el presidente del Gobierno. Hace tres días en Bruselas: " la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia y el entendimiento. Lo que no son principios constitucionales son la venganza o la revancha", dicho por el mismo presidente del Gobierno.

Y lo dice quien apoyó el 155 desde la oposición y menos de un año después accedió al gobierno, tras una moción de censura, apoyado por aquellos que dieron el golpe al estado ocho meses antes. Esta todo dicho. Un buen tratamiento de los tiempos con todo pactado, para hacernos olvidar hechos de extrema gravedad e inadmisibles, envolver todo en una nebulosa, se sigue asi con un apoyo ignominioso, pero necesario, para estar al frente del Gobierno y aquí no ha pasado nada. Todo vale, lo uno , lo otro, y todo lo contrario, y quien ha de admitirlo si o si, es el conjunto de votantes tanto de Cataluña como del resto de España, nos guste o no.

Pues no. Simplemente no. La sociedad civil del conjunto de España dice basta y hasta aquí hemos llegado, pero, además, esto ya no tiene nada que ver con ninguna ideología . La sociedad civil le plantea una moción a la totalidad de su actuación y le exige dimisión. Como no lo va a hacer y después de ofrecerle permanentemente rectificación sin querer escuchar, se ha ganado ya, le guste o no, la misma consideración de un presidente cesado y de trayectoria nefasta. Enésima oportunidad de cambiar radicalmente el rumbo en bien del respeto a España ... si no lo hace, cesado por su conducta, por si mismo, por su voluntaria injerencia y complicidad en el desgaste, menosprecio e incumplimiento de la constitución y del estado de derecho, por sus hechos ilegítimos, por su reiterado mal ejemplo y falta de convicciónes, por su flagrante inmoralidad y falta de mínima ética política, por su constante engaño y mentira.

Los políticos presos en Cataluña merecen cumplir la pena por su traicion al estado. No se arrepienten, y además, presumen todos los días de querer atacar al estado y de delinquir sin tapujos. Su recién nombrado presidente, representante del estado en Cataluña, la semana pasada ha pronunciado un discurso institucional golpista en la sede del parlamento español de Cataluña. Ha atentado a los ojos de todos contra la soberanía de la nación, sus fronteras, y contra su independencia, y lo sigue haciendo en la televisión en su nombramiento oficial y toda la semana. Continúa apelando a la independencia y a la repubica catalana aceptando indultos pero no pidiendo perdón y prometiendo seguir delinquiendo. Todo esto en las mismas horas donde Marruecos ha hecho lo mismo atentando contra la soberanía, la frontera y la independencia de Ceuta, por tanto la de España, y que significa el mismo atentado a la nación que en Cataluña.

El presidente del Gobierno en vez de descalificar y destituir al golpista institucional, le felicita y promete indultos, mesas indignas de negociación y parabienes. El anterior sigue con el chantaje y golpe al estado y el presidente continúa con la carantoña hablándole de concordia y entendimiento así como que los principios constitucionales no son la venganza o la revancha. Toma posesión del cargo y ni cita a la constitución, inventándose ser sólo deudo de la representación del parlamento, pero el gobierno asiste impávido a dicho fraude. Lleva el presidente del Gobierno tres años de carantoñas y " dialogo " concordia y entendimiento, pero diálogo concordia y entendimiento perverso con quien ataca la constitución y quiere destruir España, aunque siendo quienes le permiten gobernar. Sin embargo, ni diálogo, concordia y entendimiento con quien si respeta la constitución, el estado de derecho, la unidad de la nación y la democracia. La venganza y revancha - insólito querer presionar a los jueces así, y a todos los demás - , a la que apela el presidente del Gobierno es la moneda de los golpistas, no de los que defienden la constitución y además el plan de los golpistas es permanente chantaje venganza, revancha, manipulación, racismo, y xenofobia.

Por cierto, como se dice por el gobierno, que "hay conflicto político", aquí no hay conflicto político de nada. Lo que hay es golpe de estado, desobediencia e incumplimiento de la ley. Xenofobia, manipulación inmoral permanente, planes delictivos constantes, y corrupción total.

¿Y que piensan en Europa ? No dan crédito a que un presidente de Gobierno europeo, desde Bruselas este agasajando y negociando con quien acaba de dar un nuevo golpe al estado institucional desde un parlamento regional español, por tanto admitirlo, y como consecuencia de ello ser partícipe activo y asintiendo en el nuevo golpe institucional. Ello es mucho más grave aún que la transgresión formal del requisito legal que proceda para delinquir activamente. Es una voluntad y acción manifiesta de delinquir, un diálogo, pacto y negociación activo de reafirmación del ataque y despreció al estado, una voluntad proactiva de incumplimiento de la constitución y del estado de derecho, amparado todo ello por el presidente del Gobierno, que quiere sobrevivir voluntariamente en su función gracias a los delincuentes convictos y confesos. Es abominable y es una traicion a la nacion, a la constitución, al estado de derecho, a la libertad y a la democracia.

Como culminación, el Tribunal Supremo ha sentenciado en su informe preceptivo que no ha de ser concedido ni parcial ni totalmente, es inaceptable, rechazándolo, apelando al final del informe a la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores.

No dan crédito en Europa a la perversion en el ejercicio diario del poder, al pacto de supervivencia del presidente del Gobierno, gracias a golpistas delincuentes, y saltarse, si así lo consuma el Gobierno, al Tribunal Supremo, dando la razón, de aplicarse el indulto, antes a los condenados por sedición y malversación, que reitero, son los que le sustentan. Es auténticamente inconcebible, es un indulto a sí mismo a través de los que depende para ser quien es, blanqueandolos para seguir siendo, y poniendo en grave situación de seguridad a España una persona sin principios, sin escrúpulos y sin moral alguna. ¿Que credibilidad estamos dando y además en estos momentos tan graves por una pandemia trágica y sus consecuencias tan dolorosas en vidas, y también en grave situación social, laboral y económica?

¿Que puede pensar Europa, una vez que ya nos ha avisado formal y seriamente por querer vulnerarse la independencia judicial y la división de poderes desde el Gobierno, y tener más de dos mil jueces que pedir amparo europeo ante el peligro de un gobierno que ataca la judicatura de su propia nación, y los mismos avisos severos por no respetar la libertad de expresión de los medios?

¿Que pensara Europa del escándalo de querer indultar a unos representantes institucionales - alguno sigue huido de la justicia - que han dado un golpe de estado y que sin querer arrepentirse de nada prometen volver a hacerlo, habiendo cumplido con laxitud y saliendo cuando quieren a mítines y tomas de posesión, ni siquiera la tercera parte cumplida, no gozando de tal escándalo teatral ni por asomo alguno, cualquier otro delincuente común que ningún ejemplo público tiene que dar ni se ha servido de su cargo y prebendas pagadas por todos?

España ha de recuperar la dignidad. Lo que vivimos es un mal sueño. Quiero acabar, aunque parezca que nada tiene que ver con lo anterior, con la inseguridad y máxima irresponsabilidad que también vivimos estos días con la dejacion dolosa del gobierno una vez más con la pandemia y la falta de seguridad para los españoles. Alemania y Francia ponen todas las barreras más estrictas, y prohibición de entrada estos días a Gran Bretaña por las variantes del virus y explican el por qué. Aquí se le pregunta a la ministra por ello y ni responde. Se invita a la entrada masiva a los británicos por parte de quien dirige el Gobierno pero ni una exigencia de mínima prevención en su entrada a España . Ningún control riguroso y obligatorio en aeropuertos o fronteras y tampoco cuarentena de mera lógica. Incluso por primera vez una tímida advertencia de ello por parte del portavoz de Sanidad en contradicción, desde luego, con sus mandos.

En paralelo, sufriendo los españoles el escándalo de la segunda dosis de vacuna. Es muy grave que los españoles no sepamos una vez más la verdad y que no se proteja a toda la nación por igual. Ya hemos sufrido la mentira, engaño, y negligencia desde el origen de esta tragedia, que aún sigue con muchas muertes diarias, con la peor gestion, siendo el país que más muertos tenemos del mundo en proporción.

Una auténtica falta de rigor y mínima seriedad, mentira, engaño, e indignidad.

Un gobierno del más nefasto ejemplo y de la soberbia más absurda, pero maligna, que está contraviniendo los intereses de los españoles, con un indigno desprecio a los fundamentos más esenciales de una democracia europea. No hay antecedentes de un comportamiento tan nada ejemplar, salvando honrosas excepciones, de un gobierno que se ve sometido, pero por voluntad propia, a delincuentes sediciosos y otros varios que fijan su accion sólo para destruir España. ¿Es posible aceptar esta deslealtad y traicion diaria a uno mismo a sabiendas de querer solo un ilegitimo interés propio, en contra de los legítimos intereses de nuestra nación ?

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda