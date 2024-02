Sin apoyo para consolidar ermita de románico rural en Alcozar

Sábado, 10 Febrero 2024 08:25

La Comisión de Cultura del Parlamento regional, con los votos de PP y Vox, no ha apoyado la consolidación de los restos de la ermita de la Virgen del Valleco, de Alcozar.

Intervención de Vanessa García en la presentación de la PNL/000676, instando a la Junta de Castilla y León a que destine la dotación económica necesaria para la reestructuración y posterior mantenimiento de la ermita de la Virgen del Vallejo, antes conocida como San Esteban Protomártir, de Alcozar

https://medio.ccyl.es/tebas85/tmp/output__1707475435907.mp4

Soria ¡Ya! ha defendido en la Comisión de Cultura de las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley con la que se pretendía conseguir financiación para la consolidación de los restos de la ermita de la Virgen del Vallejo de Alcozar, pedanía de Langa de Duero, ante su delicado estado de conservación.

La propuesta presentada por Vanessa García, procuradora por Soria, no ha prosperado al votar en contra tanto PP como Vox. Sí ha contado con el apoyo de los grupos Socialista y Mixto representados en la comisión de Cultura.

Soria ¡YA! ha llevado esta iniciativa a las Cortes de acuerdo con vecinos de la localidad, “pedimos que se realice, de una vez por todas y de manera que surta efectos con carácter inmediato, una intervención que evite su desaparición total”. Con esta proposición no de ley, la agrupación de electores esperaba que el departamento dirigido por Gonzalo Santonja se pusiera manos a la obra “para proteger el patrimonio más modesto de la comunidad, parte de la historia de los pueblos y que está en grave peligro de desaparecer”.

Soria ¡Ya! ha lamentado en un comunicado que el propietario del templo, la Diócesis Osma-Soria, no actúe en edificios que son su responsabilidad y no asuma la conservación y mantenimiento de los mismos, y que la Junta no intervenga de forma subsidiaria.

La ermita de Nuestra Señora de Vallejo se encuentra actualmente en proceso de ruina con varios derrumbes acaecidos recientemente, “sin que nadie esté tomando medidas para evitar que siga deteriorándose. La visión que presenta es desalentadora. Hemos vivido recientemente el anunciado derrumbe de la iglesia de San Bartolomé de La Barbolla y queremos alertar también sobre esta ermita”, denuncian los sorianistas", han insistido desde Soria ¡YA!.

La Junta, en colaboración con la Fundación Duques de Soria y el obispado, ha invertido alrededor de 350.000 euros en la consolidación de esta ermita en los últimos años.

A ojos de Soria ¡Ya! no se ven los resultados de esta inversión “porque en la actualidad está en un lamentable estado de conservación y abandono”.

Esta ermita, de estilo románico rural, fue construida en el siglo XII sobre los cimientos de una antigua mezquita y forma parte de la Lista Roja de Hispania Nostra que denuncia el estado de conservación del patrimonio español.