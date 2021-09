Serrano. "Rey se ha buscado acomodo en el Senado"

Lunes, 27 Septiembre 2021 14:54

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha señalado que la dimisión del portavoz socialista Luis Rey, para asumir un acta en el Senado, es fruto del cansancio que han observado desde que no consiguió la presidencia de la institución, al inicio de la legislatura. Por ello, a su juicio, se ha buscado un "acomodo" en la Cámara Alta.

https://www.facebook.com/ElMironDeSoria/videos/3021198741450328



Serrano, a preguntas de los periodistas en la presentación del nuevo Plan Soria, ha apuntado que el que ha sido portavoz del grupo socialista en la corporación provincial y presidente en la anterior legislatura llevaba dos años "que no quería estar y al final se ha buscado una salida".

Serrano, que le ha deseado a Rey lo mejor de las circunstancias que le puedan ocurrir, ha manifestado que en el Senado podrá trabajar para atraer muchos proyectos a la provincia, "lo que antes reclamaba, lo podrá hacer en primera persona".

El presidente de la Diputación ha deseado que la renuncia del portavoz socialista no afecte al desarrollo de la institución y ha recordado que el PSOE lleva dos años "con un proyecto cansado, denunciando lo que muchas veces ellos mismos habían propuesto en las comisiones".

Además ha mostrado su preocupación por el futuro del grupo socialista, tras la renuncia de Rey y la salida anterior de su viceportavoz Esther Pérez, que renunció al sueldo de liberada para aceptar una oferta de trabajo en la Junta.

"Creo que el grupo queda muy tocado en la Diputación, porque eran las dos personas que colmataban toda la actividad. Ha quedado claro lo que venía manifestando en las ruedas de prensa: el PSOE es un partido que no tiene ningún proyecto político para la provincia, lo basa todo en la demagogia", ha criticado.

Serrano ha criticado que Rey buscó "acomodo" en el Ayuntamiento de Soria cuando no consiguió la presidencia de la Diputación en el inicio de esta legislatura, al fracasar los posibles pactos para obtener la mayoría, y ahora se ha buscado "otro acomodo" en el Senado de España.

"Antes de asumir una derrota, lo primero que hay que hacer es hacer encomienda del pecado. Hicieron un escrache, nadie se hizo responsable a pesar de que esa mañana se utilizaron las redes sociales del Ayuntamiento de Soria para incitar al escrache. Lo primero que tendría que hacer es pedir perdón y a partir de ahí construir un proyecto que creo que es importante para Soria que haya dos importantes partidos", ha censurado.