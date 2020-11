Serrano: "Hay que priorizar en ayudas a empresas y familias"

Lunes, 09 Noviembre 2020 13:30

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha reclamado este lunes a los ayuntamientos que prioricen en sus presupuestos municipales ayudar a las empresas y familias a vencer al coronavirus Covid 19, en lugar de las grandes obras.

Serrano, que ha comparecido este lunes en rueda de prensa tras la celebración de la junta de gobierno de la Diputación provincial, ha tendido de nuevo la mano al Ayuntamiento de Soria para publicar conjuntamente ayudas dirigidas a los autónomos y pymes, tras aprobar la corporación la pasada semana una convocatoria enfocada a la hostelería.

El presidente de la Diputación ha avanzado que los presupuestos de la institución para 2021 estarán marcados por la Covid 19, ya que tendrán que incluir convocatorias de ayudas para las personas y empresas, como lo ha hecho este año, tras la modificación de las cuentas realizadas.

Además ha realizado un llamamiento a los ciudadanos porque ha podido ver en la calle a personas sin mascarilla y reuniones de más de seis personas, que tampoco están permitidas.

El presidente de la Diputación ha explicado que están trabajando en la elaboración de los presupuestos de la institución para 2021, que contarán con un remanente "importante" debido a la repercusión que ha tenido en su ejecución la pandemia del coronavirus Covid 19.

"Hay muchas actividades que no hemos podido subvencionar, porque no se han realizado", ha resaltado.

Por otra parte, ha avanzado a preguntas de los periodistas que el próximo miércoles mantendrá una reunión telemática con la Junta de Castilla y León sobre el Plan Soria.

"No vamos a plantear proyectos sino financiación. Al haber justificado los años 2017 y 2018, queremos saber la financiación para 2019 y 2020, para ver si la podemos tener de forma inmediata", ha señalado.

Serrano ha subrayado que no tiene "ninguna duda" que estas dos anualidades últimas serán financiadas por la Junta, ya que es el compromiso que asumió cuando se firmó el Plan Soria.

En cuanto al nuevo enfoque del Plan Soria, una vez confirmada su continuidad para otro cuatrienio por la Junta, Serrano ha apuntado que habrá que celebrar otra reunión para presentar los proyectos que pueden contar con financiación.