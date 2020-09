San Esteban de Gormaz reanuda Circuitos Escénicos

Martes, 22 Septiembre 2020 12:32

San Esteban de Gormaz reanuda la programación de Circuitos Escénicos. Lo hará el próximo 26 de septiembre con la representación teatral "Espacio Disponible", de la compañía Perigallo Teatro.

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Ayuntamiento tuvo que posponer dos actuaciones teatrales de la Red, las previstas para los meses de marzo y abril.

Con la llegada del otoño, se retoma la actividad de Circuitos Escénicos de Castilla y León teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León en materia sanitaria, de distanciamiento social y de limitación de aforos.

Programación de Circuitos Escénicos otoño-invierno 2020

26 de septiembre de 2020, sábado. Perigallo Teatro - "Espacio disponible".

17 de octubre de 2020, sábado. MDM Grupo Artístico Teatral - "Los dos gemelos venecianos".

7 de noviembre de 2020, sábado. Grupo de teatro La Garnacha - "La muerte y la doncella".

6 de diciembre de 2020, jueves. Teatro de Poniente - "El Quijote, la historia secreta".

27 de diciembre de 2020, sábado. Asoc. Cultural Mágicos70´s - "Boleros Eternos".

"Espacio Disponible" de Perigallo Teatro - Sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas

Palmira y Jenaro, un matrimonio de jubilados, esperan la visita de su hijo durante una memorable noche de insomnio.

El hijo, un cooperante expatriado, viene con la intención de llevárselos a vivir con él y así poder atenderles como merecen.

Esta visita va a desencadenar en la pareja un conflicto en torno a la defensa del propio espacio, y su sensación de inutilidad en esta sociedad del beneficio.

Mientras tanto, ahí fuera, en la vida, el mundo se ha vuelto loco y han puesto la luna en venta. Una comedia lúcida que defiende el romanticismo y hace una denuncia del dios beneficio.

Realidad y sueños entremezclados al son de una maravillosa banda sonora, interpretada por Frank Sinatra, que harán que salgamos del teatro tarareando Fly me to the moon, con los ojos y el corazón quizás brillosos por vernos reflejados en algún momento en el escenario pero, a la vez por esa misma razón, con una tierna sonrisa en el alma.

Espectáculo recomendado por la Red Nacional de Teatros, Mejor Espectáculo de sala Feria Ciudad Rodrigo 2017, nominada a Mejor Texto Español Premios Teatro de Rojas 2018, Premio Especial del Público Festival Vegas Bajas 2018, Mejor Actor Festival Vegas Bajas 2018, Premio del Público INDIFEST 2019, Mejor Actriz INDIFEST 2019.

Dadas las restricciones dictaminadas por la Junta de Castilla y León y, para salvaguardar la distancia de seguridad mínima exigida, el Salón de Actos tendrá un aforo limitado de 70 personas. Las entradas podrán adquirirse en la Oficina de Turismo el viernes 25 y el sábado 26.