Regulación de tráfico para Carrera de Reyes

Miércoles, 04 Enero 2023 14:09

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz regulará el tráfico mañana 5 de enero con motivo de la Carrera de Reyes 2023.

En concreto se prohíbirá la circulación de vehículos desde las 9:30 horas hasta las 13:30 h en todo el recorrido de la carrera.

Se permitirá el tráfico intermitente y parada de 5 minutos hasta el comienzo de las carreras, en el tramo de la C/ Mayor que va desde C/ Convento a la iglesia Parroquial y entorno de la Placituela, así como en el entorno de la estación de autobuses).

Recorrido Infantil: Plaza Mayor, Plaza Marqués de Estella, Plaza de San Esteban, C/ San Esteban, C/ Las Cuestas, C/ Pescadores y de vuelta a la Plaza Mayor por la C/ Mayor.

Recorrido Adulto: El recorrido se iniciará en la Plaza Mayor, siguiendo la C/ Mayor (en dirección a El Rivero) hasta el final, C/ Sta. María, C/ La Concordia, C/ Las Cuestas, C/ Atalaya, C/ San Miguel, C/ Las Cuestas, Camino de las Bodegas, C/ las Cuestas, C/ San Esteban, Plaza de San Esteban, C/ Pescadores, C/ Las Cuestas, Plaza del Frontón, C/ Las Escuelas, C/ Mayor y vuelta hacia la Plaza Mayor.

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en la Calle Mayor los días 5 y 6 de enero (Cabalgata de SS. MM. Los Reyes Magos).

A todos los efectos el Ayuntamiento ribereño ha informado que donde hay adoquines en dos tonos, el más claro es la acera y es obligatorio dejar ese espacio libre.

La corporación ha rogado la máxima responsabilidad y colaboración en la celebración de los eventos.