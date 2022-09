Los museos vivos se la juegan en Europa

Viernes, 23 Septiembre 2022 15:37

Los museos vivos de la provincia de Soria se la juegan en Europa, junto con otros casi 70 espacios expositivos situados en Castilla y León, Galicia, la República Checa, dentro de los Premios Rural Inspiration Awards /RIA 2022 convocados por la European Network for Rural Development (ENRD).

Se da la circunstancia de que el proyecto Living Museums es el único representante de España seleccionado por la ENRD de entre un total de 111 candidaturas de varios países.

Gracias a esta iniciativa, durante los últimos meses ha habido un goteo constante de visitantes en el territorio donde opera la Asociación Tierras Sorianas de Cid y, más en concreto, en el Espacio Cultural OPS de Rioseco de Soria, el Museo Lagar de Alcubilla de Avellaneda, el Museo de la Resina de Quintanas de Gormaz y La Escuela Museo de Castillejo de Robledo.

Según datos facilitados a la Agencia EFE por Eugenio García Rojo, responsable del proyecto Museos Vivos-Living Museums, las visitas a Museos Vivos en el conjunto de Castilla y León han marcado un récord en cuanto a afluencia de visitantes este verano, ya que tan solo en los meses de julio y agosto se ha registrado el acceso a estas instalaciones de casi 10.000 visitantes, con un aumento del 50 por ciento en relación al primer semestre del año.

Dentro de estas cifras, la provincia de Soria alcanza un segundo honroso puesto con 556 visitas, y 2.088 visitantes.

“De esta manera, la provincia soriana ha conseguido ponerse en el mapa de las iniciativas culturales innovadoras de desarrollo rural y cooperación”, han declarado desde la asociación Tierras Sorianas del Cid como grupo de acción local cooperador.

Todos los sorianos que desee apoyar la candidatura del proyecto Museos Vivos-Living Museums tienen de plazo hasta el 4 de octubre.

El proyecto compite en el apartado de Futuros Digitales con otros cinco proyectos de Austria, Estonia, Finlandia e Irlanda. Todos ellos han sido seleccionados porque muestran los beneficios de la digitalización en comunidades rurales.

Además del premio oficial del jurado, habrá otro galardón por votación popular.

Por ello, en la web de la ENRD se muestran todos los proyectos participantes y se da la opción, a través de un enlace, de que el público vote a su favorito.

El voto popular estará abierto hasta el 4 de octubre a las 12 del mediodía en el enlace Rural Inspiration Awards (RIA) 2022: The Future is Youth | The European Network for Rural

Development (ENRD) (europa.eu) https://www.surveymonkey.com/r/NCFJQM2.

La ceremonia de entrega de los premios, tanto del jurado como del voto popular, tendrá lugar el día 6 de octubre en Bruselas.

24 horas abiertos



Museos Vivos-Living Museums es proyecto de Cooperación Transnacional LEADER que utiliza tecnología SMART para desarrollar la automatización de apertura, videovigilancia y cierre de museos etnográficos, centros de interpretación, espacios culturales y centros similares en zonas rurales, que fueron cerrados por falta de recursos.

El proyecto permite la instalación de unidades de control remoto, cerraduras automáticas, cámaras de vigilancia, unidades de grabación de vídeo y conexión a una plataforma digital central para cada centro.

La automatización afecta a todas las etapas de la visita: solicitud de entrada al centro, identificación de los visitantes, apertura de los edificios, seguimiento de la visita y cierre de las instalaciones.

Esta tecnología mantiene estos centros abiertos los siete días de la semana, las 24 horas del día, introduciendo un nuevo concepto de la visita turística.

En el conjunto de la provincia de Soria existe 16 espacios expositivos participantes en el proyecto.

El proyecto de Cooperación Transnacional LEADER involucra a 15 Grupos de Acción Local (GAL) de Castilla y León (España), tres GAL de Galicia (España) y un GAL de Chequia.

El resultado es la reapertura de más de 71 museos y centros culturales, con más de 32 000 visitantes, a fecha de hoy.