La carretera entre Berlanga y Barcones tendrá que esperar

Miércoles, 27 Septiembre 2023 14:04

La mejora de la carretera que comunica a Berlanga de Duero con Barcones, Caltojar o Casillas de Berlanga tendrá que seguir esperando. PP y Vox han rechazado la proposición no de ley presentada por Soria ¡Ya! para que se mejore la calzada de esta carretera de la red autonómica.

Soria ¡YA! ha defendido en la comisión de Movilidad de las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley (PNL) en la que instaba a la Junta a actuar en la carretera SO-152, de competencia autonómica.

El procurador de Soria ¡YA!, Juan Antonio Palomar, ha expuesto que, ante el actual mal estado de conservación y la falta de actuación de la Junta, es necesario que se realice la redacción de un proyecto para el ensanche, mejora del firme y de la seguridad vial de esta infraestructura perteneciente a la Red Regional de Carreteras de Castilla y León.

Soria ¡YA! de esta manera lleva a las Cortes de Castilla y León una reclamación expresada por vecinos de Berlanga de Duero, Barcones, Caltojar o Casillas de Berlanga, entre otras localidades de la zona.

El acondicionamiento de esta carretera autonómica ya aparecía en el Plan de Carreteras 2008-2020 de la Junta de Castilla y León.

El arreglo del pésimo estado en el que se encuentran los 35 kilómetros de trazado de esta vía es una demanda histórica de los vecinos de la comarca de Berlanga de Duero, ya que es una carretera que usan a diario.

Esta nueva iniciativa de Soria ¡YA! en las Cortes de Castilla y León no ha salido adelante al no contar con el apoyo de los grupos mayoritarios Popular y Vox, que han votado en contra. Sí ha recibido los votos afirmativos de los grupos Socialista y Mixto (Ciudadanos).

Soria ¡YA! considera que, una vez más, Partido Popular y Vox “han demostrado que no les importan los problemas de los ciudadanos de Soria, especialmente, de comarcas con un severo problema de despoblación. Tendrán que explicar a las gentes de la Tierra de Berlanga de Duero que sus problemas no son una prioridad, como ya demostraron hace unos días a los vecinos de Gómara, Almazul, Mazaterón, Miñana, Deza y Cihuela, al no apoyar la modernización de la carretera autonómica SO-350. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo en la necesidad de acondicionar y modernizar la Red de Carreteras Regionales de Castilla y León”, han señalado en un comunicado.

Con origen en Hortezuela, la SO-152 conecta Berlanga de Duero con las localidades de Ciruela, Casillas de Berlanga, Caltojar, La Riba de Escalote y Barcones finalizando en el límite provincial con la provincia de Guadalajara vertebrando así las comunicaciones de la comarca. Por esta carretera también se accede a la ermita mozárabe de San Baudelio, uno de los monumentos más visitados de Castilla y León, y a la villa medieval de Rello, declarada Bien de Interés Cultural.

No es la primera vez que Soria ¡YA! defiende una iniciativa relacionada con las infraestructuras de la comarca de Berlanga de Duero. El 15 de marzo de este año llevó ante esta misma comisión una propuesta en la que se instaba a la Junta de Castilla y León a construir un paso a distinto nivel que salvara el cruce de las carreteras regionales CL-116 y SO-100, punto negro de las carreteras sorianas en el que ha habido que lamentar numerosos accidentes mortales. Al no contar con el apoyo de los grupos de la coalición PP-Vox, esta iniciativa tampoco salió adelante.

Para Soria ¡YA! “que este tipo de carreteras secundarias estén en un mal estado de conservación afecta al día a día de personas que viven en nuestros pueblos y de empresas que mantienen su actividad, por lo que es urgente que la Junta de Castilla y León actúe en ellas, es su competencia y por lo tanto su obligación. Es algo que ya hemos denunciado muchas veces ante el pleno de las Cortes”.

Proyecto de Ley de Personas con Discapacidad

Por otro lado, Soria ¡YA! ha presentado 19 enmiendas al Proyecto de Ley de Personas con Discapacidad que se debatirá próximamente en las Cortes. Para los sorianistas en este proyecto legislativo no se tienen en cuenta la realidad y las necesidades de estas personas que viven en el mundo rural en ámbitos como la salud, servicios sociales, educación y empleo. Y es que cerca de la mitad de las personas con discapacidad viven en entornos rurales, el 44,4 %, según reconoce el propio Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2016-2020.