Ganadores de campaña comercial "San Esteban, puente al corazón", que reparte 6.000 euros

Miércoles, 03 Septiembre 2025 14:42

La Cámara de Comercio de Soria, con el apoyo de Caja Rural de Soria y la colaboración del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, ha celebrado hoy el sorteo de la campaña de dinamización empresarial “San Esteban, Puente al Corazón”, con la participación de 1.088 pasaportes depositados en la urna instalada en la Casa Consistorial.

Con seis sellos de establecimientos diferentes, supone que se han realizado más de 6.500 compras en el marco de esta campaña.

El premio principal, un vale de compra de 2.000 euros para gastar en los establecimientos participantes, ha correspondido a Raquel Rupérez Palomar, mientras que el vale de 1.000 euros ha sido para Miriam Miranda Manzanares.

Las 15 personas ganadoras de los vales de 200 euros, que completan el total de 6.000 euros en premios que contemplaba la campaña, son los siguientes:

Pilar Hernando Moraga

Josefina de Blas Palomar

Soledad Cerezo de Grado

Adela Arroyo Izquierdo

Angelines Barral Lázaro

Mª José Lázaro Miranda

Sandra Vaquerizo Romera

Mercedes Lafuente Poza

Conchi Cordobés del Pozo

Mª del Socorro Ramírez Mamolar

Leonor Torrubiano Ranz

Lucía Rubio Ovejero

Pilar Tejero Martín

Juan Ignacio Madrid Santamaría

Mª Teresa Esteban Heras

Una campaña nacida como apoyo al comercio local

La iniciativa “San Esteban, Puente al Corazón” surgió la pasada primavera como respuesta al duro impacto económico provocado por la rotura parcial del puente medieval de 16 ojos, que obligó a cortar el tráfico en la N-110.

Este hecho redujo de manera significativa la movilidad, la logística y la facturación de comercios, hostelería, empresas agrícolas, ganaderas e industriales de San Esteban y su comarca.

Ante esta situación, la Cámara de Comercio de Soria puso en marcha una campaña de dinamización comercial con un doble objetivo: animar a la ciudadanía a consumir en los negocios locales y reivindicar el papel esencial de las empresas de la zona en la vida cotidiana de la comunidad.

El funcionamiento ha sido sencillo: por cada compra, los clientes recibían un pasaporte físico que podían sellar en diferentes establecimientos. Al completar seis sellos de seis negocios distintos, entraban directamente en el sorteo de vales de compra por valor total de 6.000 euros, a canjear entre los establecimientos participantes.

“San Esteban, Puente al Corazón” ha logrado implicar a vecinos, visitantes y comercios en un movimiento colectivo de apoyo y esperanza, reforzando el vínculo emocional de la ciudadanía con el comercio de proximidad.

Esta acción se enmarca en el Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2025, financiado por la Secretaría de Estado de Comercio y cofinanciado por la Unión Europea.

Desde la Cámara de Comercio de Soria se ha agradecido la colaboración de Caja Rural de Soria y del Ayuntamiento de San Esteban, así como la participación de todos los establecimientos y consumidores que han hecho posible el éxito de esta campaña.

Esta campaña de dinamización comercial en la zona se completó con la jornada empresarial “De la NASA a tu casa: Desplegando la IA en la pyme con Kit Digital”, celebrada el pasado 27 de mayo en las antiguas escuelas de San Esteban de Gormaz.

En la sesión, impartida por Zebra Ventures, mostró de forma sencilla cómo aplicar herramientas de inteligencia artificial en el día a día de la pyme, con casos prácticos y una actividad dinámica inspirada en la cultura popular. La jornada incluyó además un espacio de networking para fomentar el intercambio de ideas, resolver dudas y explorar nuevas oportunidades.