Los alumnos de Ólvega, Ágreda y San Esteban inauguran nuevo curso escolar en Soria

Miércoles, 03 Septiembre 2025 14:47

Debido a las modificaciones aprobadas en la provincia de Soria al calendario escolar general de la Comunidad, los centros de Educación Infantil y Primaria) de Ólvega, Ágreda y San Esteban de Gormaz inaugurarán mañana jueves el curso escolar 2025-2026 de Soria, con 761 alumnos, según datos provisionales.

El CEIP Sor María Jesús de Ágreda inicia el curso con 292 alumnos (72 de Infantil y 220 de Primaria), el CEIP Virgen de Olmacedo, en Ólvega, con 278 (5 del primer ciclo de Infantil, 79 de Infantil y 194 de Primaria) y el Virgen del Rivero de San Esteban de Gormaz con 191 (61 de Infantil y 130 de Primaria).

El viernes también anticiparán el inicio de las clases a la fecha general ordinaria establecida para el comienzo del curso, fijada para el próximo lunes día 8, 4.230 alumnos (datos provisionales), correspondientes a los centros de Educación Infantil y Primaria de Soria capital (3.651: 146 de primer ciclo de E.I., 993 de E. Infantil y 2.512 de E. Primaria), el CEIP Santo Cristo de las Maravillas de Duruelo de la Sierra (34 alumnos: 12 de primer ciclo de E.I., 5 de E. Infantil y 17 de E. Primaria), el CEIP Gerardo Diego de Golmayo (371 alumnos: 6 de primer ciclo de E.I., 101 de E. Infantil y 264 de E. Primaria), el CEIP Mª Eugenia Martínez del Campo, de San Leonardo de Yagüe (122 alumnos: 23 de E. Infantil y 99 de E. Primaria) y el CRA Río Izana, con alumnado de Quinta Redonda y Tardelcuende (52 alumnos: 11 de E. Infantil y 41 de E. Primaria).

El viernes día 5 también comienzan las clases en el Centro de Educación Especial Santa Isabel, con 51 alumnos (39 de Educación Básica Obligatoria y 12 de Formación para la Transición a la Vida Adulta).

El lunes 8 de septiembre comenzarán las clases de Infantil y Primaria en el resto de la provincia, excepto en los centros de Almazán, que retrasarán el inicio del curso escolar, por coincidir con las fiestas locales (Bajada de Jesús), al martes 9 de septiembre