El PSOE presenta propuestas por 1,3 millones

Lunes, 27 Diciembre 2021 14:12

En la comisión de hacienda, gestión económica control de cuentas y patrimonio el Grupo Socialista ha presentado sus propuesta para mejorar los Presupuestos de la Diputación de Soria para 2022 con una cuantía que supera el 1,3 millones de euros.

En primer lugar la portavoz socialista Esther Pérez ha detallado que es necesario y urgente un plan estratégico de vivienda que abarque todo el desarrollo de vivienda en nuestros núcleos rurales “llevamos mucho tiempo trabajando en la problemática de las ruina, hemos pedido una convocatoria que se nos ha trasladado la intención de trabajarla en comisión pero no ha llegado es fundamental”.

En este sentido ha lamentado que muchos de los consitorios no pueden tramitar los expedientes de ruina, no solamente por la complejidad administrativa sino por el coste en la demolición en el desescombro y transporte. “Planteamos dotarlo presupuestariamente con 200.000 euros cofinanciados al 50 % con los ayuntamientos”, señala

Por otro lado, también figura una línea para la adecuación de los consultorios locales, “hemos escuchado todas las versiones sobre su situación, abiertos, cerrados a la demanda… lo cierto es que los vecinos y vecinas saben que en muchos casos casos están cerrados y está el famoso borrador informe que tiene el presidente de la diputación al que no se ha tenido acceso en el que hablaba de un número importante de consultorios que no cumplían con las necesidades para estar abiertos”.

Para los socialistas, la diputación en su labor de apoyar a los ayuntamientos debe plantear una línea para su adecuación y puedan abrirse.

“Habría que buscar la cofinanciación de la Junta pero al menos la institución provincial debe tener una convocatoria con 250.000 euros, confinanciada al 80 %, es un esfuerzo importante”, ha recalcado.

En la propuesta presentada hoy también se incluye una convocatoria de caminos rurales, ya sacada anteriormente, “que ha resultado manifiestamente insuficiente porque son muchas las peticiones a las que no se llega y se plantea otra convocatoria de 300.000 euros y que se vea el compromiso con un gesto y esta cantidad para que posteriormente se pueda complementar con remanentes”.

Además se plantea un incremento de la partida para Planes Provinciales “queremos que a los 5 millones de fondos propios se incrementen en 500.000 euros más, es una de las convocatorias más esperadas por los ayuntamientos.”.

En cuanto a deporte, los socialistas reclaman un incremento de la partida prevista para el equipo de Balonmano Soria que ha subido de categoría hasta la División de Plata y se debe reconocer este esfuerzo con 2.500 euros más.

Sobre el servicio de prevención y extinción de incendios, “se habla en numerosas ocasiones pero se hace algo menos. La Junta de Castilla y León está dispuesta a aportar dinero para inversiones, pero no para personal”.

Los diputados socialistas han lamentado en un comunicado que el equipo de gobierno está totalmente descoordinado en este asunto, lo demuestra que en la comisión extraordinaria celebrada a petición de los socialistas, se trasladó la intención de reforzar la comarca de pinares con sendos parques en San Leonardo y Vinuesa mientras que el propio presidente desconocía esta ubicación y si la decisión estaba tomada. La propuesta socialista es aportar 30.000 euros para la redacción del proyecto del parque de San Leonardo, “sin perjuicio de que con la incorporación de remantes se pueda incrementar la dotación si el proyecto avanza”.

Desde el PSOE también se propone una partida de 20.000 euros para educación ambiental es fundamental para mantener los parámetros de calidad en estos servicios en nuestros pueblos. Además, se han incluido en la propuesta socialista una partida para las fiestas de interés turístico, “una vez superada la pandemia debemos hacer un esfuerzo importante por promocionar lo que muchos ayuntamientos están mostrando”.

Ajustes

Para dotar presupuestariamente esta propuesta “lo que hemos hecho es ajustar aquellas partidas que en el estado de ejecución del presupuesto anterior hemos visto que se habían previsto unos gastos excesivos y que no se habían ejecutado y también buscar todas las partidas que pueden ir a incorporación de remanente por el estado de ejecución de los proyectos”, ha subrayado Pérez.

La iniciativa planteada supone un incremento de los gastos en 1.327.500 euros, dando de baja 1.027.500 euros y con nuevos ingresos de 300.000 euros por cofinanciaciones. La propuesta de los socialistas se cubre con partidas que habitualmente se presupuestan “por si es necesario y no se han ejecutado en 2021” como son edificios y otras construcciones, aplicaciones informáticas, publicidad y propaganda de algunos departamentos como agricultura, estudios y trabajos o algunos convenios en los que no se ha aclarado a qué se va a destinar. También se aplazan o dejan con menor cuantían algunos proyectos que podrían ir a remanentes. Entre estas últimas como por ejemplo algunas relacionadas con el aeródromo en la que hay pendiente una modificación de contrato que quedó sobre la mesa el pasado pleno y de la que no hay noticias. Ejemplo también es una partida destinada para la compra de mascarillas en las residencias en las que se ha ejecutado muy poca cantidad y se pude dotar con remanente según vaya siendo preciso.

En lo que respecta a los ingresos del presupuesto provincial para el año que viene, Pérez ha resaltado que “el incremento vienen fundamentalmente del fondo complementario de financiación del estado así como el incremento de servicios sociales del dinero que el gobierno de España ha otorgado a las comunidades para el reparto entre las provincias”.

Sin novedades

Para el PSOE, el presupuesto para 2022 presentado por el equipo de gobierno presenta pocas novedades porque los proyectos más destacados provienen de la legislatura pasada como el de Montaña de Urbión o al proyecto de aguas bravas o las rutas BTT que siguen apareciendo, “novedades pocas, lo único que se hace es avanzar en algunos proyectos que se habían paralizado con la llegada del nuevo equipo del gobierno” ha detallado Pérez.

Los socialistas han reclamado más coordinación en otras partidas como el convenio con el Colegio de Psicólogos para la atención psicológica de personas con secuelas de la pandemia ya que la presidenta de la comisión de servicios sociales no conocía que había sido eliminado de este presupuesto.

Desde el PSOE se propuso cambiar el formato y prestar una atención presencial ya que la telefónica no había funcionado a tenor de la ejecución presupuestaria.

En lo que respecta al Plan Soria, la portavoz socialista ha detallado los temores que ha evidenciado del propio PP en los últimos días para que lleguen estos fondos y pueda ejecutarse, primero en boca de un procurador y después con la llamada del presidente de la diputación con una llamada al presidente de la Junta “a ver qué va a pasar”.

“Lo importante ahora es que lleguen los fondos, se plantean dudas de a ver cuándo llegan y puedan ejecutarse” ha insistido

Pérez ha lamentado el poco margen temporal con el que su grupo ha tenido que trabajar su grupo para presentar su propuesta, tras la presentación el día 21 en comisión solo han celebrado sendas comisiones el 23 y hoy lunes con las fiestas navideñas de por medio.