El PSOE pide Plan estratégico de Turismo provincial con participación del sector

Viernes, 24 Enero 2025 17:10

La portavoz socialista en la Diputación provincial, Esther Pérez, ha asegurado hoy que la promoción turísticfa de la institución provincial se encuentra en punto muerto, sin avances y con una baja ejecución presupuestaria en proyectos estratégicos como el Starlight, Montaña de Urbión, Aguas Bravas, Celtíberos o la experiencia Andalusi.

El PSOE ha estimado en rueda de prensa que la Diputación debe abrir un proceso de reflexión para configurar un modelo de turismo en la provincia, a medio plazo, con la indispensable participación de todos los agentes implicados en la gestión del de este sector y con el objetivo de convertir a Soria en un destino turístico sostenible y reconocido a nivel nacional e internacional.

La portavoz del Grupo de Diputados ha lamentado que el equipo de gobierno está demostrado “la ausencia absoluta de proyecto y con ello también de presupuesto, sin una estrategia clara, y sin las consiguientes líneas claras de actuación, que dibujen las acciones concretas”.

En una rueda de prensa Pérez ha reconocido que Soria, es un lugar ideal para el turismo, “sin embargo, además de las oportunidades debemos atender a las amenazas si no queremos seguir una línea descendente, y desde el Grupo Socialista consideramos que nada de esto se está trabajando”.

Si atendemos a las cifras de consultas en las oficinas de turismo de la provincia, a lo largo de 2024, se ha apreciado una leve disminución de casi el 3 por ciento con respecto al año anterior.

Analizando los datos de las partidas presupuestarias que se dedican al fomento de este sector se observa que, pese a ser una oportunidad muy grande de desarrollo en toda la provincia, tanto económica como para la atracción y asentamiento poblacional, desde la institución a penas se dedica un 7,5 de todo el presupuesto.

Por poner algunos ejemplos, Pérez se ha referido a la certificación reserva Starlight que en el año 2024 se ha ejecutado un 0 por ciento de los 20.000 euros ejecutados, un 0 por ciento de ejecución también lo encontramos en el proyecto Soria paraíso del Deporte así como en Montaña de Urbión y Aguas Bravas; del plan de sostenibilidad turística Celtíbera de los 3,5 millones se han ejecutado el 10,8 % o del plan de experiencias turísticas un 7,7 %, en la partida para la promoción turística de los 103.000 euros presupuestados se han ejecutado 42.000 es decir un 40 % .

Pérez ha reiterado que “el turismo necesita promoción y financiación y desde el equipo de gobierno no se está haciendo en las condiciones necesarias ninguna de las dos cosas

Previsiones para 2025

En lo que respecta a este año “ha empezado igual que terminó 2024: en punto muerto y sin perspectivas de cambio. Conocemos las previsiones para a 2025 en materia de turismo por la reciente presentación del presupuesto, sin margen de participación, no solo del resto de grupos, sino que tampoco se ha convocado el Consejo de turismo aprobado en 2016 e indispensable para fomentar la participación de todos los agentes implicados en la gestión del turismo”.

En este sentido, la socialista ha lamentado que en lo que va de legislatura solo se han convocado 5 comisiones de turismo (tres en 2024) y de ellas, dos han sido con el único punto del orden del día del fallo del premio provincial de turismo. “Dar información, participación o cuenta en comisiones, no entra en el esquema del Partido Popular en la Diputación, y la celebración de comisiones informativas de trabajo ha pasado a ser algo excepcional”.

En lo que respecta a proyectos o iniciativas que se están desarrollando, la portavoz socialista se ha referido a la presencia en INTUR y ARPA 2024 “se celebraban juntas en un solo evento, y seguimos a la espera de que, desde el equipo de gobierno se nos traslade la valoración de dicha fusión y como ha repercutido en el desarrollo de la misma en la que se presentaron los QR para potenciar un turismo interactivo y moderno

Sobre el Proyecto provincial de Starlight, Pérez ha recodado se inició en 2018 con el mapa provincial de zonificación lumínica y criterios de alumbrado sostenible en la provincia, un estudio de la contaminación lumínica de la provincia y del estado de la misma de cara al proyecto Starlight que finalmente logró la certificación en 2023.

La iniciativa del Observatorio Astronómico El Castillo de Borobia se puso hace tiempo a la vanguardia de la protección de los cielos, convirtiéndose en un foco de atracción de los amantes, tanto aficionados como profesionales, de la astronomía. Posteriormente se han ido sumando otras. El anunciado congreso sobre el eclipse de 2026 “es un reto tremendo, tanto turístico como científico y es fundamental contar con una planificación integral como provincia, que debemos abordar”

El proyecto de Aguas bravas en San Esteban de Gormaz “repite curso presupuestario; otros dos millones después del 1,3 millones de euros no ejecutado en 2024 y el anuncio para 2025 de que se intensifica el esfuerzo para avanzar o para más bien empezar, porque en abril de 2024 se impulsaba y a diciembre, 0 euros de ejecución”, ha subrayado recordando también que, proyecto de montaña de Urbión está “abandonado” y Santa Inés “a día de hoy no tenemos ninguna información, salvo por la prensa, de cómo se está desarrollando, no sabemos en qué punto se encuentra”.

Soria paraíso del deporte está muy diluido, desde su nacimiento en 2021, según Pérez.

Es una actuación que pretende ser una referencia a nivel nacional e internacional, pero que a día de hoy “no se acerca a sus objetivos”.

El proyecto sobre el románico “esta medio abandonado” mientras que el Plan de Sostenibilidad en Turismo Celtiberia, con un presupuesto de 3.527.994,58, no llega al 11% de ejecución, “llevamos hablando de este proyecto desde el año 2021 y ahora se está licitando el Servicio para la redacción del Plan Director del Yacimiento de Numancia” y mientras que para ⁠Experiencia Andalusi, que fue uno de los 36 seleccionados en la primera convocatoria de ayudas del Programa Experiencias Turismo España, ha llegado el momento de dar un impulso definitivo al mismo “o de nuevo iremos tarde”.