Diputación se suma al efecto matilda

Jueves, 11 Febrero 2021 12:55

El equipo de Igualdad de la Diputación de Soria se ha adherido a la campaña No More Matildas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero con el objetivo de recuperar referentes científicos.

La asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas ha desarrollado la campaña #NoMoreMatildas, que pretende recuperar las referencias al trabajo de las científicas en los libros de texto excolares para despertar la vocación científica en las niñas.

Eva Muñoz, ha incidido en la importancia de dar a conocer la campaña en los municipios de la provincia porque “como institución tenemos el deber moral de reconocer a todas las mujeres que han sido tan importantes para nuestra historia, así como educar como parte esencial para caminar hacia una sociedad más igualitaria”

El Equipo de Igualdad de la institución provincial, lamenta que a día de hoy persista la brecha de género en el campo de la ciencia. En este sentido Eva Muñoz ha explicado que “los datos demuestran que por lo general son menos numerosas las niñas que cursan estudios vinculados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y a día de hoy deberíamos aprovechar todo el talento de hombres y mujeres para avanzar como siciedad”.

No more Matildas, trata de responder a ¿qué hubiera pasado si Albert Einstein hubiera sido mujer? ¿sabríamos de su existencia y de la importancia de su labor para la ciencia? Probablemente no, probablemete hubiera sido víctima del Efecto Matilda.

Matilda Jocelyn Gage era una activista estadounidense que integraba a un grupo de mujeres que lucharon en el siglo XIX para que las mujeres tuvieran el mismo derecho al voto que los hombres.

Por lo tanto, la iniciativa no solo recuerda a todas las mujeres científicas relegadas al olvido, sino que además pretende recordar el pepel de la mujer en la ciencia y entender que para avanzar en una sociedad donde la igualdad sea un hecho.