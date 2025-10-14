Diputación adjudica obras de rehabilitación de la Casa de Soria en Madrid

Martes, 14 Octubre 2025 17:09

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha adjudicado las obras de rehabilitación de la Casa de Soria en Madrid y de adecuación del nuevo local para la Oficina de Innovación contra la Despoblación, con una inversión total de 1.364.654 euros.

Ambas actuaciones, incluidas en el Plan de Obras Propias de 2025, refuerzan el compromiso de la institución provincial con el desarrollo social, cultural y económico de la provincia.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha dado el visto bueno esta mañana a la adjudicación de dos obras de reforma que suponen un importante impulso al desarrollo social, cultural y económico de la provincia, fortaleciendo su presencia tanto dentro del territorio soriano como fuera de él.

Estas actuaciones, incluidas en el Plan de Obras Propias de 2025, refuerzan el compromiso de la institución provincial con la mejora de los espacios públicos y la proyección de la provincia Soria en el exterior.

Por un lado, la Diputación de Soria ha aprobado la adjudicación de las obras de reforma y rehabilitación de la sede de la Casa de Soria en Madrid.

Los trabajos serán ejecutados por la empresa Europeas de Vivienda Duero Soria S.L., con el objetivo de preservar un edificio de gran valor histórico y patrimonial, adaptando sus espacios a un uso moderno, funcional y representativo. Esta actuación permitirá a la Diputación y a la Junta de Castilla y León aprovechar un enclave estratégico en pleno corazón de Madrid. El contrato se ha adjudicado por un importe total de 796.286 euros.

Asimismo, la misma empresa, Europeas de Vivienda Duero Soria S.L., será la encargada de ejecutar las obras de adecuación del nuevo local que, como ha señalado el presidente, “permitirá solucionar los problemas de espacio de oficinas dentro del Palacio Provincial y acogerá las funciones de la Oficina de Innovación contra la Despoblación”.

Este proyecto, destinado a mejorar la organización y eficiencia de los servicios provinciales, así como a impulsar el desarrollo del territorio a través de la OID, se ha adjudicado por un importe de 568.368 euros.

Dentro del Plan de Obras DUS 5000 del Programa de ayudas a inversiones en energía limpia financiado por los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Diputación de Soria continúa avanzando con las actuaciones previstas.

Esta mañana, la Junta de Gobierno ha aprobado la contratación de las obras para instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en los municipios de Golmayo, Garray y Ólvega, con un presupuesto total de 86.856 euros.

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado ceder al Ayuntamiento de Golmayo un vehículo cero emisiones tipo Pick-Up, para apoyar la realización de las actividades previstas en el marco del Programa de ayudas a inversiones en energía limpia en municipios de la provincia, dentro del Programa DUS 5000 financiado por los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta cesión permitiría a Golmayo disponer de un vehículo sostenible para tareas operativas municipales, contribuyendo a la movilidad urbana sin emisiones y al cumplimiento de las metas ambientales regionales.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria aprueba la concesión de un préstamo al Ayuntamiento de Almazán por un importe total de 1.200.000 euros, con un interés del 1,69 % y un plazo de amortización de ocho años.

Este préstamo, otorgado a través de la Caja de Cooperación Provincial a los Servicios Municipales, se distribuirá en dos anualidades: 400.000 euros en 2025 y 800.000 euros en 2026.

Los fondos se destinarán a financiar diversas obras y actuaciones municipales, entre las que destacan la restauración del Puente Medieval, la rehabilitación de la Casa Consistorial, la pavimentación de vías públicas, el soterramiento de redes eléctricas, la mejora de infraestructuras urbanas y la adquisición de un inmueble en la calle Guadalupe.

Hasta la fecha los préstamos que ha concedido la Diputación provincial como apoyo a los ayuntamientos de la provincia ascienden a 2.181.486 euros a un total de 8 ayuntamientos.

En materia de obras, la junta de gobierno ha adjudicado la obra de cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado en el tramo de la CP.SO-P-4095, entre el pp.kk.:1+950 al 5+450, de la N-122 a Las Fraguas. Esta carretera esta incluida dentro del Plan de Carreteras 2025 y se ha adjudicado a la empresa Hormisoria S.L. por 222.320 euros.

Para finalizar, se han aprobado dos prórrogas hasta el 15 de noviembre para poder justificar las actividades culturales subvencionadas por la Diputación de Soria al Ayuntamiento de Golmayo y a la Asociación La Torre de Carrascosa de la Sierra.

Y, también se han aprobado prorrogar seis contratos incluidos en el Acuerdo Marco Central de Contratación de la FEMP, correspondientes a los seguros de accidentes de la Corporación, empleados, daños materiales, accidentes deportivos, flota de vehículos y responsabilidad civil patrimonial.

Estas prórrogas tendrán vigencia desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026, garantizando la continuidad de la cobertura aseguradora en todas las áreas de gestión y servicio de la institución provincial.