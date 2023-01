Cuarenta años del origen de Asaja en Soria

Jueves, 26 Enero 2023 09:33

Uno de los fundadores de Asaja Soria, José Antonio de Miguel, ha contrastado este jueves, en el año en el que se cumplen cuarenta años en activo de la organización agraria con más apoyo en la provincia, los cambios que se han dado en el sector primario en la provincvia, en un tiempo en el que las explotaciones agrarias han doblado su superficie para ser rentables.

Quizá los más jóvenes del lugar no sepan que José Antonio de Miguel, de trayectoria política conocida, fue hace 40 años uno de los fundadores de lo que hoy es la organización profesional agraria más importante en la provincia: ASAJA.

El origen de la actual Asaja en Soria está en una invitación a tres agricultores sorianos –de Morón de Almazán, de Cabanillas y de Villalba- al congreso nacional del Centro Nacional de Jóvenes Agricultores, en Madrid, del 14 al 17 de abril de 1983, en concreto en el hotel Convección, en la céntrica calle O´Donnell.

“Estuvimos esos tres días con todas las organizaciones incipientes de todas las provincias, a las órdenes de nuestro presidente, que era José María Giralt. Y con el secretario general que era Felipe González…de Canales”, ha recordado De Miguel, que entonces tenía 23 años.

En el regreso a Soria, hicieron como los discípulos después de escuchar a su maestro: “hacer parroquia y convertir a todos a una causa, que afrontaba una situación complicada del campo. Eran tiempos difíciles, no había PAC, porque llegó en 1986, no había seguros agrarios, que era una de las principales reivindicaciones, y había mucha sequía; en Monteagudo estaba la gente arruinada, no cosechaban, hipotecados, con los tractores sin pagar”.

De Miguel ha reconocido que la agricultura de hace 40 años no era lo que es hoy.

Y a partir de entonces, con un grupo de amigos y conocidos, “entonces era agricultor al cien por cien y amigos tenía muchos”, se reunían en un reservado del bar Castilla, en la calle García Solier, en Soria, para celebrar las juntas directivas, y se hacían las reuniones con los afiliados en el restaurante Cadosa.

Después de juntarse con UFADE (Unión de Federaciones Agrarias de España), que estaba la Asociación de Agricultores y Ganaderos, que tenía entonces más de mil afiliados, y que procedían de las antiguas cámaras agrarias. Estaba presidido por Eulogio Morales, un agricultor de Garray, y se dieron pasos para unirse.

También se habló entonces con el presidente de la COAG, Juan Pancorbo, de Noviercas, “pero ya había un poco de política entonces y no conseguimos la unión”.

La condición que puso UFADE para la unión fue que el presidente fuera José Antonio de Miguel. “Y en poco más de un año teníamos 1.500 afiliados”, ha recordado.

Más agricultores

De Miguel ha señalado que entonces había “muchísimos” más agricultores que ahora, más ganaderos, aunque el sector estaba muy empobrecido. Dentro del Centro provincial de Jóvenes Agricultores surgió una cooperativa, Ovisoria, en el que De Miguel también era el presidente. La asociación estuvo exportando corderos, en los tiempos difíciles, “cuando los precios estaban muy bajos”, a Francia e Italia. También estaban asociados con una cooperativa de segundo grado de Aragón, Oviesport.

A De Miguel, le sucedió en la presidencia Gregorio Tarancón, de Neguillas, que estaba ya en la junta directiva y que se mantuvo en el cargo 18 años. A Tarancón, le sucedió Leoncio Asensio, del campo de Gómar, y luego, desde 2007, el actual Carmelo Gómez.

En 40 años, el campo soriano ha cambiado mucho. Lo poco que había de regadío –Almazán y campillo de Buitrago- estaba infrautilizado. Si se habla de maquinaria, los tractores de aquella época tenían 120 ó 140 caballos. Hoy los pequeños tienen 250 y los grandes 450 a 500 caballos. Las explotaciones medias hace cuatro décadas podía ser de 60 a 80 hectáreas y hoy la media está en 200 hectáreas.

“Había mucha más gente en el campo. Hoy gente joven ya no queda. En los pueblos había más gente. Entonces había mucha necesidad de hacer muchas reivindicaciones y había muchas manifestaciones, algunas muy gordas, porque las cosas estaban muy mal”, ha recordado.

De Miguel ha recordado que alguna de las manifestaciones agrarias derivaron en alguna detección y juicios, “con policías heridos y furgonetas volcadas, y vaciados un camión o dos de abono en la calle. Era otro sindicalismo, más puro, y hoy las organizaciones agrarias, es lógico, aparte de hacer su labor representativa y reivindicativa, están haciendo una labor importante y les viene bien para su financiación, que es la administrativa, con gestiones de la PAC, por ejemplo”.

“En Soria no se puede defender otra cosa que no sea los intereses de los agricultores, porque del mayor al que menos nos llevamos un pelo. Las explotaciones son muy parecidas, aunque haya alguna más grande de 500 hectáreas, pero son habas contadas. El resto estamos entre 100 a 300 hectáreas, el 90 por ciento, cultivando lo mismo y sufriendo el precio del gasoil cuando sube, el ntirato, el abono… Y pendientes de la PAC”, ha señalado.

De Miguel ha manifestado que cualquier modificación de la PAC supone para los agricultores y ganaderos jugarse un tanto por ciento de su dinero. “ASAJA no es partidaria de la PAC, sino de una política de precios equitativa y justa, y entonces no harían falta las ayudas. Ahora mismo, sin ayudas, mal lo tendría la gente que cobra de 2.000 euros para poder comer. Para vender el trigo a su precio costo, en estos momentos no podría bajar de las 60-70 pesetas el kilo, porque si no los piensos estarían muy caros y la carne, con los piensos caros, sería casi un artículo de lujo”.

En este sentido ha subrayado que la PAC está haciendo sobre todo, aunque haya un concepto equivocado –le está metiendo mucho dinero a los agricultores-, lo que está es sujetando son los precios de los productos básicos de la alimentación. “Sin la PAC no se podría mantener estos precios”, ha recalcado.