Consejos para evitar incendios en viviendas por calefacción

Jueves, 03 Diciembre 2020 09:02

Protección Civil de la Subdelegtación del Gobierno ha hecho este jueves un llamamiento a la población para que extrema las precauciones cuanto utilice sistemas de calefacción y climatización en el hogar ahora que llega la época del frío en Soria. Además ha recomendado los siguientes consejos para evitar incendios.

Ayer se produjeron dos incendios en sendas viviendas de Navalcaballo y Barriomartín, ambos, según las primeras investigaciones, podrían haberse iniciado en las chimeneas. Además, el martes hubo otro incendio en una vivienda de Herrera de Soria. No hubo que lamentar daños personales.

Las estufas y chimeneas de leña siguen siendo muy propias de muchas viviendas en nuestro medio rural.

Prestar atención a la seguridad minimiza el riesgo de incendios.

Asegúrese de que la chimenea o estufa esté instalada correctamente.

Las estufas a leña deben tener una separación suficiente de casi un metro de las superficies combustibles con apoyo y protección adecuados en el suelo.

Haga revisar la chimenea cada año, y hágala limpiar si es necesario, especialmente si no se ha usado por algún tiempo. No use líquidos combustibles para iniciar o avivar el fuego.

Mantenga los objetos combustibles alejados de la repisa de la chimenea. Antes de ir a dormir, asegúrese de que el fuego de la chimenea esté apagado. Jamás cierre el tiro si hay cenizas calientes en la chimenea. El tiro cerrado podría ayudar a que el fuego se encienda nuevamente y hará que entre monóxido de carbono en la casa.

Otros consejos prácticos

Si usan calefactores eléctricos, es preferible no usar cables alargadores ni sobrecargar los enchufes eléctricos.

No hay que colocar ni guardar toallas o utensilios de plástico en los estantes que quedan por encima del horno.

En las instalaciones de gas, verifique que la llama tenga un tono azul limpio y no amarillo. Dicha instalación debe pasar las inspecciones regulares que marca la legislación por personal cualificado.

Mantener mecheros y cerillas fuera del alcance de los niños. Al vaciar los ceniceros compruebe que su contenido este perfectamente apagado. Nunca deseche cenizas calientes dentro o cerca de la casa. Colóquelas en un contenedor metálico fuera y bien alejado de la casa.

Ventilar siempre los ambientes pese al frío. Elegir los momentos adecuados.

Se aconseja tener en el hogar un extintor homologado.

Las conexiones eléctricas son una de las causas más frecuente de incendios en el hogar. Verifique en forma permanente que los enchufes estén en buen estado para evitar sobrecalentamientos. Si usa un calentador eléctrico, no sobrecargue el circuito.

Nunca use artefactos que queman combustible en una habitación sin ventilación adecuada ya que pueden producir emanaciones tóxicas.

Usar únicamente el combustible recomendado por el fabricante. Jamás debe utilizar combustible en una unidad que no está diseñada para ese tipo de sistema. Cuando use un aparato que quema combustible en el dormitorio, asegúrese de que haya ventilación adecuada para evitar la acumulación de monóxido de carbono.