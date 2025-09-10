Castillejo de Robledo brinda en fiestas con nuevo vaso reutilizable
Castillejo de Robledo volverá a brindar juntos en sus próximas fiestas patronales y lo hará además de forma sostenible.
“Este septiembre volvemos a brindar juntos en las fiestas … pero lo haremos con estilo y conciencia”, ha señalado la Asociación Amigos de Castillejo.
Para el aperitivo y la parrillada, los castillejanos portarán un vaso reutilizable con el logo de Castillejo de Robledo
Los vasos estarán disponibles a la venta durante las fiestas, los próximos 12 y 13 de septiembre.
“Porque además de disfrutar, queremos hacerlo de forma sostenible , cuidando de nuestro pueblo y del entorno que nos rodea”, ha resaltado.