Diputación publica bases de convocatoria de Planes Provinciales 2026-2027

Miércoles, 10 Septiembre 2025 08:12

El Boletín Oficial de la provincia ha publicado hoy miércoles las bases de la convocatoria de los Planes Provinciales 2026-2027. Hasta el 31 de octubre, los ayuntamientos pueden remitir sus solicitudes.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_1909_0e710ee0%232E%23pdf

Esta convocatoria fue aprobada en el pleno ordinario de la Diputación provincial de Soria correspondiente al mes de septiembre, con los votos favorables de los diputados del Partido Popular y del único diputado de Vox, y el voto en contra de los diputados del Partido Socialista.

Las bases mantienen las modificaciones que ya fueron aprobadas y aplicadas en la convocatoria anterior, destacando que los municipios y entidades locales menores de 100 habitantes solamente podrán solicitar actuaciones cada dos años, con importe mínimo de 15.000 euros.

Además, será de obligatoria contratación por los ayuntamientos las obras cuyo presupuesto sea inferior a 40.000 euros, IVA excluido, mientras que las obras que superen esta cuantía se llevarán a cabo por Diputación provincial, salvo que el ayuntamiento solicite la delegación en cuyo caso deberá hacerlo antes del 30 de abril de 2025.

La aportación municipal a la financiación depende de la tipología de las obras: para carreteras el 20 por ciento, ciclo hidráulico y polígonos industriales 23 por ciento, sustitución de redes con pavimentación 30 por ciento, cementerios, alumbrado público, pavimentaciones y rehabilitación de edificios municipales para vivienda de alquiler 40 por ciento, casas consistoriales, centros socioculturales, instalaciones deportivas, acondicionamiento de caminos rurales y otras obras y equipamiento 50 por ciento.

El plazo que se establece para la remisión de la solicitud y documentación complementaria de acuerdo con las presentes bases finaliza el 31 de octubre de 2025.