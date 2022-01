Asistencia para programa de Desarrollo Urbano Sostenible

Miércoles, 19 Enero 2022 13:42

La Diputación provincial de Soria, a través de la Oficina de Innovación contra la Despoblación (OID Soria), ha prestado asistencia a un total de 181 ayuntamientos de la provincia que, de este modo, han podido concurrir efectivamente al programa de Desarrollo Urbano Sostenible 5.000 (DUS 5.000).

Este programa está dirigido a favorecer inversiones en proyectos locales, en materia de sostenibilidad, energía limpia, movilidad y ahorro energético y de agua en municipios de reto demográfico, menores de 5.000 habitantes.

Benito Serrano, presidente de la Diputación de Soria, acompañado de Miguel Broto, director del proyecto para la captación de Fondos Europeos de OID Soria, ha explicado hoy que “gracias a este esfuerzo” se han podido elaborar las memorias para 264 localidades y más de 300 actuaciones diferentes “para los municipios de Soria”. L

a suma de estos proyectos, ha añadido Serrano, “asciende a más de 7 millones de euros de inversión y, de ejecutarse en su totalidad, se estima un ahorro de más de 1.000 toneladas equivalentes de CO2 al año, sin olvidar el ahorro del consumo energético y económico para estos ayuntamientos”.

En este sentido cabe señalar que se acaba de rematar esta segunda convocatoria del DUS 5000, por un valor de 4,6 millones de euros, ya en ventana de presentación oficial esta misma semana.

El montante total se complementa con la inversión prevista de 2,7 millones de euros, efectuada durante la primera fase, formalizada en noviembre pasado.

“Es importante procurar ayuda económica a los municipios pero, también, cuenta el asesoramiento, el acompañamiento y la creación de soluciones para ponerlas a disposición de los ayuntamientos y sus vecinos que, sin recursos suficientes, se tienen que medir, en competencia escandalosamente desigual, con grandes ciudades, en procesos complejos, a los que no pueden llegar sin ayuda técnica especializada y cercana, como la prestada aquí y ahora por la OID Soria”, ha subrayado el presidente de la Diputación de Soria.

“Estamos orgullosos de dar atención y servicio a todos y cada uno de los municipios de la provincia. A todos, lo pueden acreditar los alcaldes y alcaldesas de toda Soria, porque esta es la única forma válida de entender la gestión pública, buscando condiciones de igualdad, con ayuda individualizada y una estrategia innovadora con la que captar y mejorar servicios en el ámbito rural, al que tantos invocan y casi nadie atiende”, ha apuntado.

“Trabajos especializados, como el que hoy presentamos, permiten que nuestros pequeños municipios puedan avanzar y lo hagan sin ser orillados. Se trata de innovación en y para la provincia más despoblada. Innovación también es cambiar y hacer que se ponga en marcha, de forma efectiva, una labor de modernización necesaria, que profundiza y echa raíces con la mejora de la sostenibilidad, el uso predominante de la energía solar con cero emisiones de gases de efecto invernadero, energía técnica renovable, movilidad sostenible y ahorro energético y de agua”, remarcó Serrano.

La vocación de servir de red de apoyo e impulso para las pequeñas administraciones locales, también en materia de innovación explica el planteamiento de la OID Soria que, según Broto, “también pasa por saber utilizar la transición energética y la sostenibilidad como base para el desarrollo de factores de competitividad territorial, empresarial y personal

Asimismo, la configuración del proyecto ofrece “soporte para generar un nuevo marco para las personas y las empresas que estén o quieran instalarse en estos municipios. Un marco en que pueda asegurarse un suministro de la energía con precio estable y previsible, con independencia de coyunturas macroeconómicas, con el confort térmico necesario en unas tierras tan frías, con una movilidad sostenible generalizada que aporte soluciones a todos, avanzando hacia las cero emisiones en un ejercicio de crecimiento del territorio con responsabilidad”, ha valorado.

La actuación de la OID Soria, por encomienda de la Diputación de Soria, resulta capital en este proceso: “no sólo desde un punto de vista funcional, permitiendo a ayuntamientos con muy pocos recursos acceder a una convocatoria complicada técnicamente. Tanto que la ejecución y la justificación hubiese hecho imposible para algunos de ellos completar, en la práctica, el proceso con éxito”, explicó Saturnino de Gregorio, diputado responsable del área de Desarrollo de la institución provincial.

El programa de actuaciones formalizado persigue la captación de mejoras completas en centros sociales, sanitarios, docentes, asistenciales, deportivos y en otros inmuebles singularmente importantes en el día a día del ámbito rural,con el objetivo de provocar ahorros permanentes y significativos en el coste energético actual, siguiendo la línea que marca la Unión Europea y que persigue reducir emisiones y la mejora de la eficiencia energética.

De igual modo, las medidas impulsadas contemplan avanzar en materia de movilidad sostenible con puntos de carga, vehículos de servicios y de transporte colectivo, implicando, además, un ahorro de costes para los ayuntamientos y para las personas que viven en nuestros municipios, dado que mejoran su calidad de vida al aumentar las opciones de transporte y no tener que depender del vehículo propio, que en muchos casos, como personas mayores por ejemplo, no es una opción real de movilidad.

Todo bajo el criterio de equidad, con una actuación diseñada para el conjunto de la provincia “para que se avance coordinadamente y contribuya a atajar la situación de despoblación extrema generalizada en Soria que, por su intensidad, amplitud, y bajísima población total, ha provocado una situación mucho más grave que en el resto de España, requiriendo, por ello, de una estrategia propia e innovadora, como la que plantea OID Soria y Diputación.