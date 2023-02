Asaja pide reducción de los módulos fiscales

Miércoles, 15 Febrero 2023 12:12

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Soria (ASAJA) se ha dirigido a través de una carta al subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, para agradecer la trayectoria de reconocimiento de las rebajas de los módulos en estos años anteriores en nuestra provincia por situaciones adversas de mercado u otras incidencias climáticas y reclamar una rebaja de los módulos.

Para ASAJA Soria, consciente de que esa trayectoria impulsada desde la propia organización profesional agraria hace pensar con fundamento que ya la Subdelegación estará inmersa en los trabajos para la confección de un informe elaborado también por el Ministerio de Agricultura, un año más no quiere dejar pasar la oportunidad de insistir en la necesidad de aplicar una rebaja coyuntural de los módulos para determinadas actividades agrícolas, ganaderas y forestales, para ajustar el esfuerzo fiscal que deberán afrontar en la campaña de la renta los profesionales afectados por desarrollar su actividad productora en aquellos subsectores o zonas dañadas.

ASAJA destaca que el año pasado sufrimos una de las peores sequías persistentes en la provincia, que mermó la cosecha rebajándola a mínimos históricos. Según la asociación, la sequía y el elevado número de animales salvajes también llevó a que el impacto en el sector agrario saldara con uno de los registros record de daños agrícolas, destacándose los producidos en el girasol, único cultivo verde en verano en nuestros secanos.

Por otra parte, la OPA llama la atención al respecto de que, como consecuencia de guerra en Ucrania, ha estado el alza de los precios. Esta escalada de los precios generó una enorme diferencia entre el precio contratado previamente al estallido de la guerra en los seguros agrarios y los precios reales finales de las producciones agrarias, obtenidas con un mercado de la energía y de los insumos disparado por la invasión. Este motivo hace que el perjuicio recibido en las explotaciones provinciales, aun con idéntico grado de siniestralidad, sea mucho mayor al de años anteriores pues las indemnizaciones recibidas distan mucho por la diferencia de precios.

En este sentido, como ya ha sido reconocido por la OPA, ASAJA valora el esfuerzo realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para reforzar con el mayor presupuesto de la historia estos seguros agrarios y el aumento de los precios asegurables para esta nueva campaña 2023 (plan 2022).

Retomando el ejercicio 2022, ASAJA quiere poner también el acento en que además de los cultivos, todo el sector ganadero: extensivo, por la sequía y falta de pastos, e intensivo, por el aumento de los precios de las materias primas y energía, han sufrido un fuerte impacto que también requiere de su consideración.

Por las particularidades del sistema de tributación de la mayoría de agricultores y ganaderos, de no corregirse este módulo, estarían obligados a tributar por unas producciones, y por un valor, que no obtuvieron, por lo que no solamente es de justicia sino necesario.

Aunque la petición de ASAJA Soria es de tipo general para toda la provincia, a medida que vaya avanzando el informe y puesto que la reducción de los módulos suele realizarse por parte del Ministerio de Hacienda por términos municipales, recordamos que los ayuntamientos también pueden promover o interesarse por la situación particular y concreta de sus términos municipales dirigiéndose a la Subdelegación.

ASAJA Soria espera que estas peticiones se tengan en cuenta en la posterior modificación de la Orden de módulos antes de la declaración de la Renta y se ha ofrecido, como siempre, a colaborar con la Subdelegación del Gobierno.