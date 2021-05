Asaja avanza "perspectivas aceptables" en cosecha ceralista

Jueves, 13 Mayo 2021 14:38

l presidente de ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo, ha avanzado que la próxima cosecha cerealista en la Comunidad se presenta con "perspectivas aceptables", por encima de la media, aunque ha advertido que todavía quedan muchas semanas para iniciar la cosecha, a mediados de julio.

Dujo, que se ha reunido este jueves con la junta directiva de ASAJA en Soria, ha agradecido al patrón San Isidro el "año bueno" en la cosecha cerealista del año pasado y "unas perspectivas aceptables" para este año, aunque ha advertido que todavía falta mucho para cosechar, a mediados de julio.

"No olvidemos que todavía hasta mediados de julio, e incluso más, en Castilla y León se inicia la cosecha. Y desde ahora hasta entonces, puede cambiar mucho las cosas, pero las perspectivas que este año hay es que sea en el conjunto de la región un año por encima de la media", ha reconocido.

Dujo ha subrayado que estas buenas perspectivas no sólo son buenas para el sector agrario y ganadero sino para el conjunto de la sociedad, porque el sector primario es uno de los motores de la economía regional.

El presidente de ASAJA en la Comunidad, que ha recordado a las personas que han fallecido durante la pandemia, ha resaltado que el sector primario ha estado trabajando, especialmente el sector ganadero, para que la sociedad no tuviese desabastecimiento durante el estado de alarma.

Además ha apuntado que a mediados de mayo termina el plazo para solicitar la PAC, en el que los agricultores y ganaderos han solicitado, con presupuesto nuevo, las normas del periodo anterior.

En este sentido ha agradecido el esfuerzo de los técnicos que realizan la tramitación de la PAC, "un trámite burocrático cada vez más enredado".

En este sentido ha apuntado que es la primera vez en España que se está hablando de una reforma de la PAC y las organizaciones agrarias no tienen un "sólo documento" del Gobierno para poder debatir.

"Nos estamos enterando de las normas que vamos a tener que cumplir a partir del año 2023 con anuncios del señor ministro cuando va a comunidades autónomas y a actos de las organizaciones agrarias y eso es lamentable", ha censurado.

Dujo ha rechazado rotundamente las propuestas que se están planteando, "porque reducen el presupuesto, ponen normas agrícolas y ganaderas que van contra la profesionalidad, la producción y la calidad de la agricultura y ganadería y la excesiva burocracia que hará inviable las solicitudes y serán difíciles de cumplimentar".