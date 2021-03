El PP pide que Duruelo se adhiera a red Track&Trail

Martes, 09 Marzo 2021 12:56

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra, Cristina Rubio, ha pedido que el municipio no se quede fuera de la Red de Circuitos Track&Trail que organiza Desafío Urbión.

Rubio ha considerado este martes en un comunicado que “es una decisión de la que no hemos sido partícipes, una decisión que lamentablemente no se nos ha consultado y de la que no hemos tenido ninguna información por parte del alcalde, y de la que nos hemos tenido que enterar por las redes sociales”.

El Grupo Popular de Duruelo cree que es una propuesta de deporte en la naturaleza muy interesante que pretende unir a todos los pueblos de la comarca en torno a un proyecto ambicioso y respetuoso con el entorno que ayude a la dinamización de la comarca, que falta hace.

Los populares no consideran que sea beneficioso para el pueblo de Duruelo quedarse fuera de este proyecto por decisión exclusiva del equipo de gobierno socialista y han pedido al alcalde que lo aborde con las asociaciones de montaña y ocio que hay en el pueblo, así como también con los hosteleros y comerciantes, para estudiar los pros y los contras. Buscando una decisión consensuada y para el beneficio del pueblo y de la comarca.

El PP de Duruelo ha rechazado rotundamente la negativa del alcalde y le han invitado a la reflexión y a debatir la decisión a tomar.

Rubio ha estimado que es hora de hacer comarca, de "unirse al proyecto, y a cualquier otro que busque el beneficio de Pinares, ya sea en deporte, en turismo, o en cualquier otro sector”.