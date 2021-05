TRIBUNA/ Noviercas y el digestato

Miércoles, 19 Mayo 2021 17:10

Ángel Coronado expone en este artículo de opinión su rechazo a la implantación de una macrovaquería en Noviercas, con la consiguiente contaminación por digestatos que provoca.

TRIBUNA / Noviercas y el digestato

Bien por Hacenderas. ¿Pero qué broma es ésta, como dice el conocido periodista Miguel Ángel Aguilar? ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene, aparte de amenazarnos con balsas llenas de caca, ese señor de Odieta? ¿Qué tiene de más, aparte de lo que ya tiene, para que se meta en Soria y nos diga que la quiere pinchar, que nos quiere pinchar en Noviercas como si Noviercas, o Soria, ya milenarias las dos fuesen a ser vacunadas? ¿Qué nos quiere contar el chiste malo de la vacunación a fuerza de vacas? ¿Pero qué broma es ésta, como diría Miguel Ángel Aguilar? ¿En Noviercas? ¿Pincharnos en Noviercas? ¿Pincharle a Soria en Noviercas? Como si quiere pincharla en Medinaceli o en Matamala de Almazán, por decir un sitio, porque no hay forma de pinchar a Soria si no es en ese punto concreto en el que se la quiera pinchar y es precisamente en Noviercas donde ese navarro de Odieta, intervenido por el gobierno navarro por traficar con el digestato (digestato es caca) nos quiere pinchar Soria.

Y el presunto traficante de caca dice que viene a Soria para pinchárnosla. Y Hacenderas dice que qué es eso. Bien por Hacenderas.

Pero pienso que también este redondo mundo en el que todos viajamos deja (nos parece que deja, pero no), deja como si nada que un traficante de caca le pinche. No creo que este redondo mundo le devuelva por el agujero del pinchazo una buena pedorreta de caca blandorra en la cara, que si yo fuese este redondo mundo lo haría. Este redondo mundo usa de otro lenguaje que, de momento, calla.

Sea como fuere, alguien por él debe hacerlo sin que las autoridades le digan al atrevido pedorro que ni eso. A un traficante de caca no se le puede duchar con ella. Que si lo haces te duchan a ti, pero de otra forma más legal y menos desvergonzada. Que si una multa, que si llegando a las manos con el de Odieta una pena, el código penal, el delito, incluso la cárcel. Alguien por él, por este redondo mundo (y mudo por ahora), debe hacerlo, que traficantes de caca haylos, que los hay, que te lo digo yo, que los hay. Mírale.

Alguien por él debe hacerlo sin que las autoridades eso. Y nadie mejor que las autoridades mismas, dice Hacenderas y con Hacenderas yo también.

Autoridades, por favor, digan al presunto traficante de caca lo mismo que el Gobierno navarro dice que quiere decirle por el presunto tráfico de caca que practica. Que tráfico de olores ya es pura realidad de purines malolientes que la pura realidad de una enorme balsa de caca despide por media provincia de Navarra.

Ya estoy harto de repetir la palabra caca, por lo que de aquí en adelante diré mierda. Y como muy pronto voy a tener que decirla veintisiete veces, antes de cansarme de mierda, en su lugar voy a decir digestato.

No hay tierra en Navarra para digerir tanto digestato. Tampoco en Soria para el de Odieta. Digestato, que será fina la palabra pero suena peor que mierda o caca.

Autoridades, por favor, aunque hayáis perdido el gusto y el olfato por culpa del COVID, hay sorianos que no lo han perdido, gracias a Dios o por desgracia todavía. Por desgracia este favor, Autoridades, por desgracia antes el COVID, a falta de que ustedes por desgracia (no hace falta que se acerquen al digestato, a últimas cuenten conmigo y seguramente con alguien de Hacenderas que quisiera acompañarme para irnos allí, a Odieta o a Noviercas, para darle directamente y en mano a ese traficante la orden, el alto ahí, con mascarilla, que a ver cómo nos tapamos la nariz con ella porque sin ella no podremos ir hasta la inmunidad del rebaño de las vacas digo de las personas que esa es otra también por bendición o por desgracia de la despoblación, que ya no sabe uno si estamos hablando de favores o desgracias o bendiciones o rebaños o qué hacer con la despoblación o con qué cosa repoblamos.) Antes la pandemia, decía, antes la pandemia de no sé qué vaca, qué virus, qué cerdo, qué bicho, por favor, alto a las pandemias, autoridades científicas, sanitarias y fitosanitarias, políticas, hidrográficas, digestato-gráficas y agro-ganadero-alimentarias, autoridades de todo tipo, por favor, movimientos ciudadanos, por favor también.

Autoridades todas: cuenten con nosotros. Hacenderas, contar conmigo.

Y ahora lo mismo en otra clave: me desorienta el desparpajo insolente del de Odieta, ¿Que el gobierno navarro se queja de mi digestato? Pues que se queje. Me voy a Soria ¿Que la confederación hidrográfica del Duero me dice que no? Pues que diga misa. ¿Que a miles de ciudadanos les robo el derecho a respirar aire limpio? Pues que se vayan acostumbrando. Me desorienta que al de Odieta, diciendo que allá voy, no se conteste. Al menos, el de Odieta, se presenta como es, arrebolado de olores y haciendo de tal silencio, de su flaqueza fuerza.

Fdo. Ángel Coronado