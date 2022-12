CARTA AL DIRECTOR / Compromiso

Sábado, 03 Diciembre 2022 13:35

Ángel Coronado felicita en esta carta al director a la artista Julita Romero por su trabajo y a la empresa Biolvegas, e invita a todos a intentar comprometer con el medio ambiente a todo el alrededor de Ólvega y del Moncayo.

Un parabién sincero para Julita Romero, de AlpARTgata, otro para su colección de retratos simbolizando “la importancia de mirarnos a los ojos en estos tiempos tan convulsos, de ver más allá y expresar sin ocultarnos tras una sonrisa poco sincera”

Entrecomillo y bastardeo con bastardilla para señalar lo copiado del artículo que acabo de leer en El Mirón de hoy, 3 de Diciembre de 2022 acerca de la obra de Julita Romero, de AlpARTgata, que tal y tal, para no repetir un parabién sincero para ella y para su obra que, dicho esto por “un decir” no me importa repetir, porque no veo su obra en lugares donde la importancia de mirarnos a los ojos en estos tiempos tan convulsos para ver más allá y expresar sin ocultarnos tras una sonrisa poco sincera, no veo su obra, decía, en esos lugares que obvian de forma sistemática esa forma de mirar y no dejan de sonreír dentadura (colmillos incluidos), de forma tan poco sincera.

Y por ende, por ende y por ende y por ende, extiendo mi parabién a la empresa BIOLVEGAS, comprometida con Julita Romero a simbolizar la forma buena de mirar a los ojos y de sonreír clara y sinceramente, y además (añado esto por mi parte y presuntamente por parte de muchísima gente), de querer mirar y sonreír en derredor de la misma manera, pero no poder presuntamente hacerlo.

Y de nuevo por ende, se me ocurre sugerir a Julita Romero cogida de la mano con BIOLVEGAS, para que unidos de tal manera, intenten comprometer de la misma forma a todo el alrededor de los alrededores de Ólvega, y si me apuran ustedes, también a todo el alrededor y los alrededores del Moncayo y de cualquier otra sierra sin excluir a los Alpes, a los Andes y al Himalaya.

Por algo se empieza. Lo que resta es puramente cuantitativo. La calidad ya la tenemos. Estamos a punto, por ende, de regresar al paraíso de donde, tiempo ha, fuimos expulsados.

Fdo: Ángel Coronado