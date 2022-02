TRIBUNA / Numancia nos reparte agua

Leo esto y parpadeo. Lo vuelvo a leer y vuelvo a parpadear. Y lo peor es que cuanto más leo esto más lejos veo entenderlo. Al mismo tiempo, y esto es lo más grandioso, lo veo todo con tal luminosidad que ni con gafas de sol puedo evitar una especie de deslumbramiento que no me deja ver y el entendimiento se me viene abajo y me quedo como al principio, sin saber qué hacer ni cómo empezar a escribir esto porque me parece que, sin empezar, ya he terminado. Los nitratos, todos, acerca de los nitratos, nadie, dice nunca nada que no se pueda entender. Cito textualmente lo que se dice de los nitratos que hacen del agua de Fuentecantos, de Fuentelsaz y de Buitrago, del agua de beber, agua que no se puede beber:

“El objetivo de esta actuación es resolver el problema de estas tres localidades sorianas con su abastecimiento de agua, con graves problemas de calidad en los manantiales de los que se abastecen hoy en día, como consecuencia de las altas concentraciones de nitratos y la escasez en épocas estivales o de sequía, lo que ha provocado la necesidad de suministro de agua de forma externa en determinados periodos.” (El Mirón de Soria, 23 de febrero)

El objetivo arranca, nunca mejor dicho, arranca, porque nada puede arrancar sin estar parado, arranca de una especie de punto muerto, arranca, como dándole vueltas a una manivela de un motor de un coche antiguo, de un carricoche de los primeros, anterior al Ford modelo T, arranca y ya no hay quien lo pare, arranca de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y de León a través de la Sociedad Pública de infraestructuras y Medio ambiente de Castilla y de León Sociedad Anónima (SOMACYL), que no sé porque no se llama SOMACYLSA, porque la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y de León (CFMACYL) no puede terminar en SA porque no es una sociedad ni anónima ni privada mientras SOMACYL lo es y por lo tanto puede permitirse un acrónimo terminado en SA.

Arranca, decíamos, de CFMACYL a través de SOMACYL o de SOMACYLSA, según queráis aunque no entendáis la razón por la cual ocurre tal cosa, que yo tampoco lo entiendo pero me lo imagino como si el coche antiguo al que debemos arrancar, arrancar los nitratos, fuese el agua de beber de Fuentecantos, Fuentelsaz y Buitrago. La manivela sería la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y de León, y luego estaría el curro que le diese a la manivela, punto en el que me atranco, porque no creo que SOMACYLSA se remangue la camisa y se ponga directamente con la manivela sin externalizarle a otro esa operación, por cierto, peligrosa, porque si el motor del carricoche arrancase algunas décimas de segundo antes de lo previsto, la manivela, vigorosamente puesta en marcha por la diligencia del motor, esto es, pasando a ser inducida en movimiento en lugar de inductora del mismo, podría sacudirte un golpe del que jamás te olvidarías. Si SOMACYL o SOMACYLSA externalizase la gestión de la manivela, ya me veo al pobre inmigrante jugándose la vida con la manivela y por mi parte habiendo entendido todo esto hasta el punto en el que estamos. Pero sin entenderlo.

Luego sobreviene lo del permiso. La autorización pero. La autorización pero siempre que. La autorización pero siempre que fuesen asumidas. La autorización pero siempre que fuesen asumidas las medidas. La autorización pero siempre que fuesen asumidas las medidas de protección y documentación. Arqueológicas

Sigo, pero sin querer recuerdo el episodio en el que no fueron asumidas las medidas necesarias para que aquél vaso de buen agua, pero fría, acabó con la vida de Don Felipe, el príncipe Hermoso, aquél flamenco que no asumió las medidas, sudoroso, que no te la bebas que diría Doña Juana, tan fría… El sudoroso príncipe murió y Doña Juana enviudó. No se asumieron las medidas. El Hermoso murió y ahora sigo con eso de la autorización pero siempre que fuesen asumidas las medidas de protección y documentación que se dicen.

Dada la buena calidad de las aguas que de siempre han tenido los acuíferos del Campillo de Buitrago, no me chocaría nada que desde la edad de la piedra y desde luego a partir del neolítico, al primer azadonazo que se diese sobre la superficie del Campillo apareciese algo arqueológicamente interesante. De forma inmediata el objetivo de arrancar el coche antiguo quedaría paralizado. Tengo un amigo en El Campillo que me ha confiado un secreto. Ya pueden acertar con la tumba de Tutankamón, qué disparate, que de forma inmediata la tapo. Como me llamo tal (y aquí silencio su nombre) que lo hago. Como me llamo tal, que aquí beberemos el agua que nos traigan de Garray.

¿Y los nitratos?

Mira, yo sigo esparciendo nitratos, qué quieres que te diga. CFMACYL y SOMACYL, ya externalizadas las obras, hacen como si, mirando para otro lado, no oyesen cuando oyen.

“Para solventar esta situación, tras estudiar distintas alternativas se concluyó que la más ventajosa, tanto técnica como económicamente, es la de abastecer a Fuentecantos, Fuentelsaz de Soria y Buitrago desde el depósito ‘Numancia’, en Garray, estableciendo un depósito previo que permita bombear agua de este al depósito elevado existente en Fuentecantos y complementar el volumen de regulación para el consumo máximo en un día.” (El Mirón de Soria, 23 de febrero)

Y así es como Numancia, antaño privada de comer y de beber fuese conquistada por los romanos, ahora nos conquistase repartiéndonos agua para beber, y nitratos (de momento separados). Y a ver el agua lo que dura. Leo esto y parpadeo y vuelvo a ello una y otra vez y lo entiendo sin entenderlo.

Fdo. Ángel Coronado