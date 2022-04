Tres estrenos en Cines Lara

Martes, 12 Abril 2022 08:32

Cines Lara ha renovado su cartelera con tres nuevos estrenos que se adelantan al miércoles y recordando que el martes 12 también abre.

LA CIUDAD PERDIDA

Una prestigiosa escritora de novelas de aventuras románticas (Sandra Bullock) es secuestrada por un excéntrico multimillonario (Daniel Radcliffe) para que le ayude a encontrar el tesoro que aparece en su último relato. A su rescate acude el modelo de las portadas de sus libros (Channing Tatum) que quiere demostrar que no es solo una cara bonita y que puede ser un héroe en la vida real.

Película de aventuras que recupera a la mejor Sandra Bullock en su faceta de actriz de comedia y con una colaboración de un divertido Brad Pitt digna de ver.

AMBULANCE. PLAN DE HUIDA

Michael Bay dirige y produce esta película de acción adrenalítica que nos cuenta la historia de Will Sharp (Yahya Abudul-Mateen II) que tiene que pedir ayuda a su hermano adoptivo Danny (Jake Gyllenhall), un delincuente profesional, para conseguir pagar la facturas de su esposa enferma. Él le propone atracar un banco de Los Ángeles, de donde intentarán sacar 32 millones de dólares. Will, no tiene otra opción si quiere salvar a su mujer. Ambos llegan a un acuerdo y deciden dar el golpe. En un principio, todo parece ir según lo previsto. Sin embargo, durante la huida, secuestran una ambulancia con un policía herido y una técnico de emergencias llamada Cam Thompson (Eiza González). Esto desencadenará una persecución por toda la ciudad, intentando evitar el enorme dispositivo de seguridad que se ha desplegado mientras intentan salir de allí con vida.

EL JUEGO DE LAS LLAVES

Laura lleva toda la vida con Antonio, y justo cuando se empieza a plantear si realmente esa es la vida que quiere, Sergio y Siena se cruzan en sus vidas. Sergio es un excompañero de instituto y Siena su novia millennial que llega para revolucionar las vidas de todos. Laura, Raquel y Cris, íntimas amigas desde hace años convencen a sus respectivos maridos para jugar a un juego que les propone Siena: El juego de las llaves.



El juego consiste en que todos ponen sus llaves en un cuenco. Al azar, cada uno escoge unas llaves, y éste debe ir a pasar la noche con el dueño o la dueña de las llaves. Ese juego revolucionará al grupo de amigos y sus vidas. Les hará descubrir quién son y qué quieren realmente. Una comedia sobre la monogamia a largo plazo, la autorrealización y el placer.

Interpretada por Eva Ugarte, Fernando Guallar, Miren Ibarguren y Tamar Novas, entre otros.

