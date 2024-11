Los Lara celebran nueva edición de la "Fiesta del Cine"

Domingo, 03 Noviembre 2024 18:50

Del 4 al 7 de noviembre, los cines Lara celebra una nueva edición de la "Fiesta del Cine".

Durante esos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de los Lara en cartelera como “Anora”,”El llanto”, “Escape”, “Jurado Nº2”, “La habitación de al lado”, “La infiltrada”, “Robot Salvaje”, “Smile 2”, “Venom: El último baile” y “Yo no soy esa” a un precio reducido de 3,50 euros.

Con este evento, organizado por las Federaciones de Distribuidores, de Cines y el Ministerio de Cultura, se busca mostrar el agradecimiento de la Industria a todos los espectadores que disfrutan de la magia de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.

Entradas ya a la venta en las taquillas y a través de la página web:

Os recordamos los estrenos de la semana:

ANORA

Dirigida por Sean Baker (The Florida Project) y ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes llega a nuestras pantallas ANORA.

Una joven trabajadora sexual de Brooklyn tiene la oportunidad de hacer realidad el cuento de Cenicienta al conocer y casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso. Pero cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas amenaza con derrumbarse. Los padres del joven se desplazan a Nueva York con la intención de anular el matrimonio.

Mikey Madison brilla en el papel de la protagonista.

Anora está arrasando en los festivales que pasa y ya se postula como una de las favoritas de la temporada de premios.

ANORA - Tráiler Oficial Internacional (Universal Studios) HD

ESCAPE

es un hombre estropeado, algo no va bien en su interior. N. no quiere tomar una sola decisión más, sólo apearse del mundo. Dejar de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. N. sólo quiere vivir en la cárcel, y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. ¿Lograrán sus allegados que desista de cometer delitos cada vez más graves? ¿Hasta dónde será capaz de llegar el juez para no concederle su propósito?

La nueva película de Rodrigo Cortés está producida por Martin Scorsese e interpretada por Mario Casas, Anna Castillo, José Garcia, José Sacristán, Blanca Portillo, Juanjo Puigcorbé, Francisco Javier Pastor y Guillermo Toledo.

Escape - Tráiler Oficial

YO NO SOY ESA

Cuando Susana (17 años), cae en coma en la década de los 90, lo último que esperaba era despertarse de nuevo en 2024. Susana tendrá que hacer frente a una sociedad completamente ajena a la que conocía, madurar a marchas forzadas y darse cuenta de que lo más importante no es ni el amor romántico, ni la popularidad: es una misma y ser fiel a quién eres.

Comedia dirigida por María Ripoll con Verónica Echegui, Silma López, Adam Jezierski, Daniel Grao y Ángela Molina.

YO NO SOY ESA. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines 31 de octubre

JURADO Nº 2

Vuelve Clint Eastwood, una de las mayores leyendas de Hollywood, para dirigir la que posiblemente sea su última película.

Protagonizada por Nicholas Hoult, J.K. Simmons, Toni Collette, Kiefer Sutherland, Zoey Deutch….

La historia sigue al padre de familia Justin Kemp (Hoult), quien, mientras cumple con su papel como jurado en un juicio por asesinato de mucha repercusión, se encuentra luchando con un serio dilema moral… uno que podría influir en el veredicto del propio jurado y potencialmente condenar o liberar al acusado, porque quizá fue él el responsable de la muerte juzgada.

Jurado Nº 2 | Tráiler Oficial

Y además continuamos con:

LA HABITACIÓN DE AL LADO

Ingrid y Martha fueron muy amigas en su juventud. Ambas trabajaban en la misma revista, pero Ingrid acabó convertida en novelista de autoficción y Martha en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separaron y, después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse en una situación extrema, pero extrañamente dulce.

Primer largometraje rodado íntegramente en inglés de Pedro Almodóvar con Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto ...

La habitación de al lado | Teaser Tráiler (youtube.com)

SMILE 2

La estrella del pop mundial Skye Riley (Naomi Scott) está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores y la abrumadora presión de la fama, Skye tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde. Secuela del exitoso film de terror "Smile" (2022)

Smile 2 I Tráiler Oficial I Naomi Scott | Paramount Pictures Spain (youtube.com)

ROBOT SALVAJE

El épico viaje de un robot -la unidad 7134 de Roz,'Roz' para abreviar- que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, entablando gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en padre adoptivo de un pajarillo gosling huérfano.

'Robot salvaje' es la nueva película de DreamWorks Animation y Universal, basada en la galardonada obra de Peter Brown. La novela original, publicada en 2016, alcanzó el número 1 en la lista de best sellers de The New York Times y dio origen a una trilogía. Dirigida y escrita por Chris Sanders, nominado al Oscar por 'Cómo entrenar a tu dragón', 'Lilo & Stitch' y 'Los Croods',

ROBOT SALVAJE | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD (youtube.com)

LA INFILTRADA

Llega a nuestras pantallas ‘La infiltrada’. La película se adentra en la historia real que vivió la agente de policía Elena Tejada cuando consiguió con tan solo 20 años infiltrarse en la banda terrorista ETA. Lo hizo con el pseudónimo de Aranzazu Berradre Marín, y estableció lazos con importantes dirigentes de la banda durante 8 años.

Siendo una joven policía, consiguió adentrarse en la izquierda abertzale presentándose como militante del Movimiento de Objeción de Conciencia de Logroño. Fue la única mujer que pudo infiltrarse y la única que convivió en un piso con dirigentes de ETA.

Durante su infiltración se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares, todo para poder desarticular el comando Donosti en un momento crucial en nuestro país. Es la historia de una mujer valiente, que cambió su vida, para salvar la de otros.

La infiltrada es una película dirigida por Arantxa Echevarria con Carolina Yuste, Luis Tosar, Víctor Clavijo, Nausicaa Bonnín, Iñigo Gastesi…

LA INFILTRADA - TRÁILER OFICIAL (HD) (youtube.com)

VENOM. EL ÚLTIMO BAILE

Tom Hardy regresa como Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel, para la última película de la trilogía. Eddie y Venom están huyendo. Perseguidos por sus dos mundos y con la red cerrándose, el dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora que echará el telón al último baile de del hombre y el simbionte.

El esperado cierre de la trilogía de “Venom”, que quizás marque el final de Tom Hardy como Eddie Brock, el personaje con el que logró ganarse el corazón de los fans de Marvel gracias a su carismática interpretación.

Dirigida por Kelly Marcel acompañan a Hardy en el reparto Juno Temple, Chiwetel Ejiofor y Rhys Ifans.

VENOM: EL ÚLTIMO BAILE. Tráiler final en español HD. Exclusivamente en cines 25 de octubre. (youtube.com)

EL LLANTO

Ópera prima de Pedro Martín-Calero, que coescribe junto a la guionista Isabel Peña, es el retrato de tres mujeres que, en momentos distintos del tiempo y conectadas sin saberlo, se enfrentan a una amenaza que las trasciende.

Algo acecha a Andrea, pero nadie, ni siquiera ella misma, puede verlo a simple vista. Hace veinte años, a diez mil kilómetros, la misma presencia aterrorizaba a Marie. También a Camila, que fue la única persona que pudo entender lo que le ocurría, pero nadie las creyó. Al enfrentarse a esa amenaza opresiva, las tres escuchan el mismo sonido sobrecogedor. Un llanto.

Interpretada por Ester Expósito, Mathilde Ollivier, Àlex Monner, Sonia Almarcha, Claudia Roset, Malena Villa y Tomás del Estal.

El director ha logrado con su primera película, El llanto, revertir los códigos de género del cine de terror para contar una historia (o tres) sobre violencia de género y ganar el premio al mejor director en el pasado Festival de San Sebastián.

EL LLANTO - Tráiler Final (Universal Pictures) HD (youtube.com)

PROGRAMACIÓN DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE (2024) CINES LARA HORARIO SALA 1 ROBOT SALVAJE 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA LA INFILTRADA 20,15 22,35 12 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO SALA 2 YO NO SOY ESA 18,00 20,30 12 años ESTRENO NACIONAL ANORA 22,30 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 3 VENOM. EL ÚLTIMO BAILE 17,45 20,15 22,35 12 años SALA 4 SMILE 2 17,45 18 años LA HABITACIÓN DE AL LADO 20,30 12 años EL LLANTO 22,35 16 años SALA 5 ESCAPE 17,45 22,35 18 años ESTRENO NACIONAL ANORA 20,10 ESTRENO NACIONAL SALA 6 JURADO Nº 2 17,45 20,15 22,35 ESTRENO NACIONAL