Golmayo abre inscripciones para nuevos alumnos de su escuela de música
El Ayuntamiento de Golmayo abre este viernes el período de matriculación para su escuela municipal de música para el curso 2025-26.
Los nuevos alumnos pueden formalizar sus solicitudes desde el viernes 5 de septiembre hasta el 19 de septiembre, ya sea a través de la sede electrónica o de forma presencial en el Ayuntamiento, de 9:00 a 14:00 horas.
Para consultar el archivo de la matrícula haga clic aquí o en el enlace anexo a esta noticia.
Para consultar la ordenanza con la tasa de la escuela haga clic aquí o en el enlace anexo a esta noticia.
Para consultar el calendario de las clases grupales haga clic aquí o en el enlace anexo a esta noticia.