Golmayo abre inscripciones para nuevos alumnos de su escuela de música

Jueves, 04 Septiembre 2025 09:14

El Ayuntamiento de Golmayo abre este viernes el período de matriculación para su escuela municipal de música para el curso 2025-26.

Los nuevos alumnos pueden formalizar sus solicitudes desde el viernes 5 de septiembre hasta el 19 de septiembre, ya sea a través de la sede electrónica o de forma presencial en el Ayuntamiento, de 9:00 a 14:00 horas.

Para consultar el archivo de la matrícula haga clic aquí o en el enlace anexo a esta noticia.

Para consultar la ordenanza con la tasa de la escuela haga clic aquí o en el enlace anexo a esta noticia.

Para consultar el calendario de las clases grupales haga clic aquí o en el enlace anexo a esta noticia.