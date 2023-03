Cuatro estrenos en renovación de cartelera de Cines Lara

Martes, 28 Marzo 2023 06:02

Cines Lara adelanta los estrenos en la renovación de su cartelera, a partir del 31 de marzo.

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, los Cines Lara abrirán todos los días y todas las sesiones del 30 de marzo al 9 de abril.

DUNGEONS & DRAGONS. HONOR ENTRE LADRONES

De la mano de esta película llega a las pantallas el icónico y más famoso juego de rol creado en el año 1974 'Dragones y mazmorras'. Nos cuenta la historia de un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles que emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas.

Interpretada por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith y Hugh Grant entre otros.

Dungeons & Dragons: Honor Entre Ladrones | Tráiler Internacional | Paramount Pictures Spain - YouTube

OSO VICIOSO

Un variopinto grupo formado por policías, delincuentes, turistas y adolescentes converge en un bosque de Georgia donde un oso negro de 230 kilos se vuelve loco después de ingerir cocaína, que cayó del avión de un narcotraficante.

Divertidísima comedia negra Inspirada en hechos reales ocurridos en Kentucky en 1985.

Dirigida por Elizabeth Banks, el reparto lo encabezan Keri Russell, Christian Convery, Ray Liotta, Margo Martindale y Alden Ehrenreich.

OSO VICIOSO - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD - YouTube

TIN & TINA

Thriller con tintes de terror psicológico protagonizado por Jaime Lorente y Milena Smit, sobre dos hermanos gemelos que, tras quedar huérfanos y ser acogidos en un convento donde reciben una estricta educación católica, son adoptados por una joven pareja. Estos niños tan enigmáticos, guardan un secreto que dará un vuelco a las creencias de su nueva familia.

TIN&TINA. Tráiler oficial. 31 de marzo en cines. - YouTube

EL CASTIGO

Lucas, el hijo de Ana y Mateo, desaparece después de que lo hayan dejado solo unos minutos como castigo por portarse mal. Cuando vuelven a buscarlo, Lucas no está por ninguna parte. Esta búsqueda desesperada de los padres se desarrolla en tiempo real y tiene como escenario un bosque y una carretera. En 80 minutos, la pareja tendrá que enfrentarse a muchos sentimientos, entre ellos la culpa y el miedo, así como a la fragilidad de su relación y a la más dura de las revelaciones: una parte de Ana espera no encontrar nunca a su hijo porque no ha vuelto a ser feliz desde que nació.

Película dirigida por Matías Bize. En el reparto principal encontramos a Antonia Zegers como Ana y a Néstor Cantillana como Mateo.

Presentada en el pasado Festival de Málaga consiguió la Biznaga de plata a la Mejor Dirección (Matías Bize) y Premio Signis.

El castigo - Tráiler español - YouTube

PROGRAMACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL CINES LARA HORARIO SALA 1 EL HOTEL DE LOS LÍOS (GARCÍA Y GARCÍA 2) 18,00 20,30 22,35 Todos lo públicos SALA 2 EL CASTIGO 18,00 12 años ESTRENO NACIONAL MARI (DOS) 20,30 22,35 12 años SALA 3 MOMIAS 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA JOHN WICK 4 20,15 16 años SALA 4 DUNGEONS & DRAGONS. HONOR ENTRE LADRONES 17,45 20,15 22,40 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 5 JOHN WICK 4 18,15 21,30 16 años SALA 6 OSO VICIOSO 18,00 20,30 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 7 TIN & TINA 17,45 20,15 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 8 ¡SHAZAM! LA FURIA DE LOS DIOSES 17,45 12 años 65 20,30 22,35 12 años