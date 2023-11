Almarza invita a conocer su ruta de belenes

Jueves, 30 Noviembre 2023 16:39

Desde 2 de diciembre y hasta el 7 de enero de 2024, el Ayuntamiento de Almarza ha emplazado a realizar una de las Rutas de Belenes más espectaculares y atractivas de toda la provincia de Soria.

Este novedoso proyecto que se realizó por primera vez el año pasado y fue todo un éxito.

Lo que pretende es que que conozcan los seis belenes que se llevan a cabo en diversos pueblos de municipio de Almarza: Almarza, San Andrés de Soria, Cubo de la Sierra, Gallinero, Tera y Sepúlveda de la Sierra.

Todos ellos tienen un denominador común: el máximo aprovechamiento de los recursos que la naturaleza nos ofrece.

Belén de San Andrés de Soria

El Belén de San Andrés de Soria, podemos decir sin temor a equivocarnos que es uno de los más visitados de la provincia.

Después de ocho años sus visitas no hacen más que crecer. El año anterior recibió a más de 5.000.personas.



Este monumental Belén se viene realizando desde hace 8 años en un lugar tan singular como un lavadero de hace más de 100 años que, al encontrarse en desuso, se rehabilitó y se le dotó de un carácter cultural en el que se realizan todo tipo de exposiciones, y en estas fechas llega el turno del Belén, que debido a su espectacularidad, cada año congrega a más visitantes.



Como no puede ser de otra manera, el nivel de exigencia cada año es mayor y las ganas de innovar se multiplican.

Pero lo que no ha cambiado y nunca lo hará, es la utilización de los recursos naturales : el acebo, las piedras, las cortezas y maderas, la tierra y como no, el elemento agua propio del lavadero que retroalimenta la impresionante cascada que se avista a lo lejos, el eje vertebrador del Belén junto a una segunda cascada, el pesebre o el mercado.

Asimismo, bajan multitud de caminos y senderos paralelos hacia el suelo. T

odo está lleno de vida, hay mucho movimiento a lo largo de todo el Belén. No falta detalle, no falta iluminación. No debemos olvidar el trabajo que supuso en su momento iniciar el Belén, por lo que es evidente que las horas que llevó su montaje en su día y a lo largo de los últimos 8 años también aparecen representadas.



Belén Cubo de la Sierra

Siguiendo la estela de la ruta de los belenes, el pasado año se inauguró por primera vez un Belén en Cubo de la Sierra.

Un belén realizado de una manera completamente artesanal poniendo todo tipo de mimo y detalle en todas y cada una de las casas y adornos que componen este nacimiento.

Instalado en el salón del pueblo se recreó una escena compuesta por elementos naturales e incluso una cascada que ha fascinado a los visitantes.

Al lado de la fuente, antes de llegar al belén, nos recibía una manada de ciervos realizados en madera y por supuesto artesanales, y una maqueta que ha sorprendido gratamente a todos los visitantes que se han llevado un grato recuerdo de la visita a nuestro pueblo

Belón de Almarza

Belén realizado con figuras de madera talladas a mano con motosierra. Enclavadas en plena naturaleza, de puente a puente del Río Tera, destacan por sus grandes dimensiones y su hermosura.

Este año hemos incorporado hermosas figuras que pretenden ser toda una sorpresa. Además, están situadas en un lugar idílico de extraordinaria belleza. Desde que entras en nuestra ribera verás rincones que parecen sacados de auténticos cuentos de fantasía y que te trasladarán a un mundo imaginario. Un lugar privilegiado que tenemos la suerte de tener en Almarza.

También podrás dejarte llevar por el sonido del río. Ese murmullo continúo del agua se convierte en la música celestial que te lleva entre nubes y paisajes a ese remanso de paz que buscas. Es el sonido más agradable y relajante que en la naturaleza. En definitiva, este Belén está situado en un lugar que permite sentir y disfrutar plenamente de la naturaleza. Un lugar privilegiado que tenemos el honor de tener en Almarza.



Belén de Tera

Se trata de un conjunto de casas realizadas con poliespán, realizadas de manera totalmente artesanal y que destacan por su colorido ,su gran tamaño y la gran multitud de detalles que tiene cada una de ellas .Todas estas casas comparten protagonismo con una gran variedad de recursos naturales.



Belén de Gallinero

podemos decir que es una combinación perfecta .Está enclavado en el entorno conocido como "Museo de la agricultura", por lo que combinar los trillos y demás objetos propios del arado con el espectacular tronco hueco que abre el Belén es pura fantasía..



Belén de Sepulveda de la Sierra

Este belén realizado en el salón municipal del pueblo debutó por primera vez el año pasado y lo hizo a lo grande.

Un tronco de grandes dimensiones y de extraordinaria belleza acoge el nacimiento y le da un toque especial e inimitable a este hermoso Belén que el año pasado no dejó indiferente a nadie y que este año promete más innovación