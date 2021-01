Salduero urge una solución a inundaciones

Miércoles, 27 Enero 2021 07:21

El alcalde de Salduero, Guillermo Abad, ha reclamado este martes a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) una solución a las inundaciones que sufre el municipio, en la cabecera alta de la cuenca, cuando se producen crecidas del río, por efecto del deshielo o las lluvias.



El río Duero ha inundado este lunes de nuevo la plaza de Salduero, con más de medio metro de agua que afectó a tres viviendas y que llegó a la escalinata de la propia Casa Consistorial.

Abad, que lleva nueve años al frente del Ayuntamiento pinariego, ha reconocido este martes que esta "aburrido" de este problema que antes sucedía una vez cada década y que ahora sucede prácticamente cada año.

En este sentido ha señalado que se podrían realizar actuaciones en el cauce desde la Confederación Hidrográfica del Duero para reducir al menos los daños.

"En una de las viviendas afectadas, si llega a entrar el agua, vive un hombre de 90 años y hubiera tenido que irse a vivir con su hijo durante meses porque con humedades no hubiera podido seguir viviendo en su casa", ha advertido.

Abad ha subrayado que el problema se ha trasladado con reiteración a la Confederación Hidrográfica del Duero pero no ha tomado medidas hasta la fecha.

La última actuación se realizó en 2013 después de una riada importante y consistió en la limpieza del cauce, en lugar de realizar prevención para evitar las inundaciones.

Abad ha explicado que la anchura del puente de piedra tiene 40 metros y en apenas 50 metros aguas abajo, en dirección a Molinos de Duero, el cauce se estrecha a quince metros y hace curva, lo que genera un gran embudo y facilita que el agua se remanse en la zona del puente.

"Habría que ensanchar desde la zona del puente hacia Molinos para que no haga tanto efecto recodo y el agua no se retendrá. Es lo que nos dice la experiencia. Le hemos pasado el testigo a la CHD, que tiene recursos técnicos para ver si es viable o no esta actuación", ha apuntado.

El técnico de la CHD asignado a esta zona de la cuenca conoció "in situ" el problema el pasado verano pero hasta ahora no ha habido confirmación de las actuaciones que se quieren realizar, según ha señalado Abad