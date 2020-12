CARTA AL DIRECTOR/ Más información sobre el mirador

Lunes, 14 Diciembre 2020 21:24

Fernando Rodero muestra su rechazo, en esta carta al director, al mirador adjudicado por la fundacion Patrimonio Natural para su instalación en el paraje de Castroviejo. A su juicio, es necesario más información para decidir.

Señor Director:

Vista la adjudicación del “Mirador en Castroviejo” (Duruelo de la Sierra) por la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León a la empresa Infraestructures de Muntanya, me permito realizar una serie de comentarios al respecto.

Primero quiero destacar el inmenso desconocimiento del proyecto. Han pasado muchos días desde que se publicó la noticia en los que he estado buscando y solicitando información sobre el proyecto o su tramitación, sobre la exposición del mismo para poder valorar las ventajas e inconvenientes del mismo. Lamento decir que no lo he conseguido.

Para quien no conozca Castroviejo, he de decirles que no hay palabras para describirlo, es uno de los parajes naturales mas bellos de España, cuando lo vi solo sentí que me faltaba una cosa, no haberlo conocido antes. No eche en falta infraestructuras artificiales, ni indicadores, ni pasarelas ni balcones,…..Para los que quieran conocerlo solo deseo que lo puedan hacer como está actualmente, la belleza no necesita maquillaje.

La inversión que se plantea es inmensa, 222.933,56 euros de dinero público, es decir del que pagamos con nuestros impuestos para mejorar nuestra calidad de vida. Estamos en el corazón de la “España vaciada”, en medio de recortes en sanidad (nos quitan médicos, matronas, enfermeros), nos cierran colegios, nuestra empresas cierran o subsisten sin ayudas, pero no hay fondos. ¿no nos hemos cansado de pedir dinero para estos servicios?, ¿no nos manifestamos en Madrid por este abandono?,¿Cuál ha sido la respuesta?, No hay fondos. En el otro lado ¿algún habitante de esta España vaciada ha pedido semejante inversión en miradores para entornos naturales?, ¿lo hemos percibido como necesarios, y como necesario digo que cubra nuestras carencias vitales?, la respuesta en no.

Por ultimo y no por ello menos importante, es de destacar el ninguneo al que nos someten a los habitantes, a los ciudadanos que vivimos aquí, ¿Sabemos lo que van hacer en Castroviejo?, ¿Alguien conoce el proyecto?, ¿alguien conoce el proceso por el que se ha adjudicado dinero público a una empresa para que haga una obra en nuestra casa sin pedirnos permiso?, de verdad, ¿pintamos algo como ciudadanos, como vecinos, como personas? ¿No vamos a ser capaces de hacer que nuestra opinión cuente?. Si no lo somos, si no podemos elegir lo que queremos, sino se nos entregan datos, si se nos ningunea como sociedad, no podemos extrañarnos que siempre pasen por encima de nosotros. Un pueblo despierto puede actuar, exijamos nuestros derechos.

Fdo. Fernando Rodero García